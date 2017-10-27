Sony Xperia R1 tanıtıldı

Sony sadece 2 ülke için ürettiği Xperia R1 modelini tanıttı.İsterseniz Xperia R1 teknik özelliklerini inceleyelim.

Sony akıllı telefon modelleri arasına yenisini ekledi. Sony Xperia R1 modeli sadece Tayvan ve Hindistan için üretildi.Bu telefonun özelliklerine baktığımızda ise 5.2 inçlik 282 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir TFT LCD ekranı bulunmaktadır.2620 mAh’lık değiştirelemez batarya yer almaktadır.İşlemcisine geçtiğimizde de 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti ile desteklenmektedir.2 GB RAM ile ideal bir performans sunmayı hedeflemektedir.16 GB’lık dahili depolama hafızası ile ortalama bir depolama alanına sahiptir.Eğer artırılmak isterse microSD hafıza kartı takarak kapasiteyi 128 GB’a kadar artırabilmektedir.13 MP arka ve 8 MP ön kamera ile Sony’den beklediğimiz kamera kalitesinin altında olduğunu görüyoruz.

Android 7.0 Nougat sürümü, radyo,4.5G desteği olan Sony Xperia R1 modelinde malesef parmak izi okuyucu yer almıyor.Aslında parmak izi okuyucusunun olmaması bizleri çok şaşırttı.Artık her üretlin telefonda bu özellik yer alırken sony neden bu modelinde bunu eklemedi bilemiyoruz.Sony Xperia R1 modeli orta segment bir telefon ve ortalama olarak 800 TL civarında satılması bekleniyor.

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