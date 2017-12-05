Sony Xperia R1 Plus teknik özellikleri

Ülkemizde satışa sunulmayacak olan Sony Xperia R1 Plus telefonu hakkında merak edilen teknik özellikleri siz değerli okurlarımız için buradan açıklamak istiyoruz.

Sony firmasının sadece Tayvan ve Hindistan’da satışa sunacağı Sony Xperia R1 Plus modelinin teknik detaylarına bir göz atalım.

Sony Xperia R1 Plus ekran özellikleri

TFT LCD Ekran teknolojisi ile üretimi yapılan bu telefonun ekran boyutu konusunda ise 5.2 inçlik bir boyutta geleceğini belirtmek istiyoruz. 282 PPI ekran piksel yoğunluğu bulunan telefonun ekran gövde oranı ise 69.75% olarak dikkat çekmektedir.

Sony Xperia R1 Plus batarya özellikleri

Batarya konusunda tatmin edici bir batarya ile gelmeyen Sony firması Sony Xperia R1 Plus modelinde 2620 mAh kapasitesinde bir batarya ile karşımıza çıkmaktadır. Şarj tipi olarak ise bu telefonda USB Type-C şarj girişi bulunmaktadır.

Sony Xperia R1 Plus kamera özellikleri

Ürettiği telefonlarında kameraya her zaman önem veren Sony R1 modelinde bunu göz ardı etmiş. Arka kamerasında 13 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunduran firmanın ön kamerada ise 8 MP çözünürlük tercih ettiğini belirtmek istiyoruz.

Sony Xperia R1 Plus temel donanım özellikleri

Snapdragon 430 yonga seti bulunan Sony Xperia R1 Plus modelinin 3 GB RAM kapasitesi de dikkat çekici özellikler arasında yer almaktadır. Depolama alanı olarak ise Sony Xperia R1 Plus modelinde 32 GB hafıza tercih etmesi telefon için yeterli denecek seviyelerde karşımıza çıkmaktadır.SD kart desteğini de bulunduran bu telefonun 128 GB’a kadar dahili depolama alanı çıkmaktadır.

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