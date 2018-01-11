Sony Xperia L2 özellikleri açıklandı

Sony, Xperia serisi ile oldukça başarılı modeller çıkarmaya devam ediyor.Xperia L2 özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Zaten Sony, fotoğraf çekme konusunda oldukça başarılı olduğu için Xperia L2 modelide kamera çekimini ön plana çıkarmaktadır.

Sony Xperia L2 teknik özelliklerine baktığımızda 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekran yer almaktadır.Bu ekran IPS LCD ekran teknolojisini kullanırken 267 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 71.28 olduğu için oldukça başarılı diyebiliriz.Bu modeli 3300 mAh’lık güçlü bir batarya desteklemektedir.Değiştirelemez bataryası ise dezavantaj gibi gözükebilir ama artık günümüzdeki bütün telefonlar neredeyse bu şekilde üretilmektedir.Sony Xperia L2 kamera özelliklerine geçtiğimizde 13 MP çözünürlüğüne sahip bir arka kamear ve 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmaktadır.Performansta ise 1.45 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile yeterli düzeyde bir hız sağlamaktadır.Performans konusunda çok büyük bir beklenti içine girmemenizi öneririz.32 GB’lık dahili depolama hafızasına hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu ve CAT 4 sınıfı 4.5G teknolojisi ile orta segmentte incelenmesi gereken bir modeldir.

Sony Xperia L2 modeli Android 7.1 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.Bu modelin Oreo güncellemesi alıp almayacağı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.Xperia L2 Türkiye satış fiyatıda netleştikten sonra sizlere bu konu üzerinden haber vereceğiz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)