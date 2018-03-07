Sony ‘nin Son Amiral Gemisi Xperia XZ2

Sony akıllı telefon pazarında uzun yıllardır başarılı bir performans izlemeyi başarsa da son birkaç yıldır piyasaya sürmüş olduğu cihazlar ile kullanıcıları bir türlü tatmin edemedi.

Son birkaç yılda üretilen cihazlara göz atıldığında köklü bir değişimin gelmesi gerektiği herkes tarafından söylenirken Sony bu kez bekleneni yaparak Xperia XZ2 ve XZ2 Compact cihazlarında oldukça başarılı işler çıkardı. Son derece hızlı bir donanım ve göze hoş gelen tasarım ile XZ2 ve XZ2 Compact modellerini Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018 ‘de tüm Dünya ‘nın beğenisine sundu.

XZ2 cihazlarında en göze çarpıcı özellikler ise işlemci kısmında yer alan Qualcomm ‘un Snapdragon 845 yonga seti ve 18:9 ekran formatına sahip bir ekran tercih edilmesi. Sony ‘den uzun zamandır rakip amiral gemilerine uyum sağlayarak yüksek oranlarda ve 18:9 ekran formatında ekranlar bekleniyordu fakat Sony ısrarla Omnibalance tasarımından vazgeçmiyordu. XZ2 ile rakip amiral gemilerine kıyasla daha başarılı bir ekran ortaya koymasa da Sony daha ince ekran çerçevelerine yer vererek beklentileri fazlasıyla karşıladı. İşlemci kısmında yer alan Qualcomm Snapdragon 845 ile cihaz oldukça hızlı bir kullanım imkanı sunmakta.

Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modellerini ele aldığımızda XZ2 modeli 5.7 inçlik bir ekrana sahipken XZ2 Compact ise 5.0 inçlik bir ekrana sahip. İki cihazın da ekranı Full HD+ (2160 x 1440 piksel) çözünürlükte. Genel olarak Apple, Samsung gibi firmalar aynı modelin bir büyük bir de daha küçük modellerini piyasaya sürerken küçük modeli standart telefon ekranında, büyük modeli ise daha büyük ekran boyutlarında üretir. Ancak Sony XZ2 ve XZ2 Compact modellerinde diğer rakip firmalar gibi davranmak yerine standartların bile altında olan 5.7 inçlik bir ana cihaz ve küçük model olarak 5.0 inçlik bir küçük Compact model piyasaya sürmeyi tercih etmiş. Telefon kullanıcıları için her ne kadar büyük ekranlar daha fazla tercih ediliyor olsa da Sony ‘in bu tercihi beklentileri tam olarak karşılayıcı cinsten değil.

Kamera konusunda ise Sony Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1 modellerinde kullanmış olduğu 19 MP ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip tek bir Motion Eye arka kamerayı tekrardan XZ2 ve XZ2 Compact modellerinde kullanmayı tercih etmiş. Ayrıca her iki model de 5 MP ‘lik ve f/2.2 diyafram açıklığında ön kameraya sahip. Bu kameranın özelliği ise yüzünüzü üç boyutlu bir şekilde tarayarak emoji haline getirebilen 3D Creator adlı uygulamaya sahip.

Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modelleri arasında bulunan iki farktan bir diğeri ise batarya konusunda. Xperia XZ2 3180 mAh ‘lik bir batarya kapasitesine sahip iken XZ2 Compact 2870 mAh ‘lik bir batarya kapasitesine sahip. Ayrıca iki cihaz da Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelmekte. 8 Çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisine ise Adreno 630 grafik birimi eşlik ediyor. Her iki model 4GB RAM ‘a sahip iken yalnızca 64GB ‘lık dahili depolama birimleri bulunmaktadır. Dahili depolama birimini yetersiz bulanlar için de MicroSD kart desteği de cihazlarda yer alıyor.

Sony her ne kadar Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modelleri ile kullanıcıların tam anlamıyla beklentilerini karşılayamamış olsa da bu modeller ile gerçekleştirilen büyük değişimler sayesinde önümüzdeki yıllarda Sony akıllı telefon piyasasında kendini daha da ön plana çıkartabileceğinin sinyallerini verdi.

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