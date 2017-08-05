Sony Alpha A9 İncelemesi

Sony’nin yeni Alpha A9 kamerası, başarılı performansı, inanılmaz derecede hızlı otomatik odaklanması ve 4K video kayıt özellikleriyle beğeni toplayan bir cihaz.

Sony Alpha A9 Özellikleri

– Full-frame CMOS sensörü ve 24.2MP çözünürlük

– 120fps yenilenme hızı

– 3 inçlik döndürülebilir dokunmatik ekran

Alpha A9’un anahtar özellikleri 24.2MP full frame CMOS sensörü olurken, bu sayede görüntü kaybı yaşanmadan çekim yapmak mümkün. Her ne kadar Alpha A7R II’ye göre daha az pikseli olsa da, ondan altta kalır bir yanı yok. 20 kat daha hızlı olan sensörle, 20fps’de 241 raw ya da 362 JPEG çekimi yapmak mümkün. Bu yönüyle de hem EOS-1D X Mark II, hem de Nikon D5 makinelerinden daha iyi performans sunuyor.

ISO aralığı gayet başarılı olan Sony Alpha A9, elektronik shutterı sayesinde titreşimsiz ve tamamen sessiz çekimler vadediyor. Video için de muazzam bir cihaz olan Alpha A9, 4K 3840x2160p çözünürlüğündeki videoları full-frame olarak kaydedebiliyor. Aynı zamanda Super 35mm formatında çekimler de mümkün.

Ek olarak, Alpha A9 Full HD videoları da 100Mbps bit oranına kadar 120fps’de kaydedebiliyor ve slow motion düzenlemesi yapmak isteyenler için ideal bir özellik. 2 tane SD kart girişi de olan cihaz, magnezyum alaşımından imal edilirken, 673g ağırlığında ve olumsuz hava koşullarına karşı da dayanıklı.

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