Son girilen sayfaları nasıl görebilirim?

Bir ziyaretçimiz gönderdiği yorumda akıllı telefonlarda son girilen sayfalara nasıl bakabileceği konusunda soru sormuştur.
Bizde bu sorunun yanıtı sadece kendisine değil, konuyu açarak başka kişilerinde ihtiyacı olacağını düşünerek cevaplandırmak istedik.
Akıllı telefonlarda en çok kullanılan internet tarayıcısı şüphesiz Chrome’dur.Chrome tarayıcısında son girilen sayfalara bakmak için sağ üst köşede gözüken 3 nokta üst üsteye basıp, geçmiş sekmesine basmanız yeterli olacaktır.Geçmiş sekmesine girdiğinizde “tarama verileriniz temizleyebilir” yada girilen tüm sayfaların kayıtlarına bakabilirsiniz.Konuya eklediğimiz fotoğraftada görebilirsiniz.
Tarama verilerini temizle dediğinizde size seçenekler sunacaktır.Tarih zaman aralığını seçtikten sonra aşağıda silinmesini istediğiniz kategorileri işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Sormak istediğiniz başka sorular varsa bize yorum yazarak yada iletişim adresimizden gönderebilirsiniz.