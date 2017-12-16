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Arif V 216 yeni fragmanı çıktı Cem Yılmaz’ın GORA ve AROG filmlerini hala gülerek ve zevkle izliyoruz. Bu efsane iki filmden sonra uzun bir aradan sonra bu filmlerin devamı niteliğinde olan Arif V 216 filminden...

Son girilen sayfaları nasıl görebilirim? Bir ziyaretçimiz gönderdiği yorumda akıllı telefonlarda son girilen sayfalara nasıl bakabileceği konusunda soru sormuştur. Bizde bu sorunun yanıtı sadece kendisine değil, konuyu açarak başka kişilerinde ihtiyacı olacağını düşünerek cevaplandırmak...