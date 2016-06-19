Snapchat lenses çalışmıyor? Nasıl düzeltebilirim

Snapchat lenses özelliği çalışmıyor? Nasıl düzeltebilirim diye araştırma yapıyorsanız lütfen yazımızı sonuna kadar okuyunuz.

Snapchat uygulaması sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır.Yeni güncellemeler geldikçe snapchat’e birçok yenilik gelmektedir.Snapchat uygulamasında en çok kullanılan özelliği ise kesinlikle Lenses özelliğidir.Bu lenses ile korkunç fotoğraflar çekebilir ve arkadaşlarını ile paylaşabilirsiniz.Bir ziyaretçimiz akıllı telefonunda Lenses özelliğini kullanamadığını duyurmuştur.Ziyaretçimizin modeli Galaxy S3 mini Lenses özelliği çalıştıramadığı için bizden destek istemiştir.

Snapchat Lenses Sorunu Çözümü

İlk olarak Snapchat uygulaması uzun süredir telefonuzda yüklü ise lütfen en son sürümünü google play store,Apple Store mağazalarından indiriniz.

Diğer önemli nokta ise Lenses özelliği sadece selfie kamerası yani telefonuzun ön kamerasında çalışmaktadır.Ön kameranızı açtıktan sonra hemen fotoğraf çekmeye çalışmayın.Biraz bekleyin ve kameranın yüzünüzü algılamasını bekleyiniz.

Ön kamera yüzünüzü algılandıktan sonra ekrana dokunun ve altta efektler çıkacaktır.Dilediğiniz efekti seçip fotoğrafınızı çekebilirsiniz.

Ziyaretçilerimizden istediğimiz yukarıdaki adımları yaptıktan sonra hangi akıllı telefonlarda lenses özelliğinin çalışmadığını yorum olarak bizlere iletiniz.Beraber lenses sorunlarının çözümlerini arayalım.

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