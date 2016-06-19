Snapchat lenses çalışmıyor? Nasıl düzeltebilirim

Snapchat lenses özelliği çalışmıyor? Nasıl düzeltebilirim diye araştırma yapıyorsanız lütfen yazımızı sonuna kadar okuyunuz.
Snapchat uygulaması sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır.Yeni güncellemeler geldikçe snapchat’e birçok yenilik gelmektedir.Snapchat uygulamasında en çok kullanılan özelliği ise kesinlikle Lenses özelliğidir.Bu lenses ile korkunç fotoğraflar çekebilir ve arkadaşlarını ile paylaşabilirsiniz.Bir ziyaretçimiz akıllı telefonunda Lenses özelliğini kullanamadığını duyurmuştur.Ziyaretçimizin modeli Galaxy S3 mini Lenses özelliği çalıştıramadığı için bizden destek istemiştir.
İlk olarak Snapchat uygulaması uzun süredir telefonuzda yüklü ise lütfen en son sürümünü google play store,Apple Store mağazalarından indiriniz.
Diğer önemli nokta ise Lenses özelliği sadece selfie kamerası yani telefonuzun ön kamerasında çalışmaktadır.Ön kameranızı açtıktan sonra hemen fotoğraf çekmeye çalışmayın.Biraz bekleyin ve kameranın yüzünüzü algılamasını bekleyiniz.
Ön kamera yüzünüzü algılandıktan sonra ekrana dokunun ve altta efektler çıkacaktır.Dilediğiniz efekti seçip fotoğrafınızı çekebilirsiniz.
Ziyaretçilerimizden istediğimiz yukarıdaki adımları yaptıktan sonra hangi akıllı telefonlarda lenses özelliğinin çalışmadığını yorum olarak bizlere iletiniz.Beraber lenses sorunlarının çözümlerini arayalım.
Mehmet
30 Eylül 2016 at 13:29
Huawei p8 lite ta çalışmıyor
ilknur
7 Ekim 2016 at 10:58
Snapchat efektleri çalışmıyor telefonum general mobile discovery 1
Merve
23 Ekim 2016 at 23:17
Note 3 snapte ses değişimi olmuyo ve yavaşlama hızlanma efekleri yok nasıl çözebilirim
Esin
8 Kasım 2016 at 18:59
Note 4 ses degisimi ve video çekimi olmuyor
Görkem
20 Kasım 2016 at 13:54
Sony Xperia Z1
melisa
25 Kasım 2016 at 17:54
S 3 minide olmuyor arkadaşımın s 4 minisi var onda nasıl oluyor Lenses anlamadim
DOGAN SUN
30 Kasım 2016 at 16:41
EĞER TELEFONU ROOTLAYIP CUSTOM ROM ATARSANIZ LENSES ÖZELLİĞİNİ SORUNSUZ KULLANABİLİRSİNİZ. S3 MİNİ TELEFONUMDA CM12.1 VE CM11 KURARAK DENEDİM SORUNSUZ ÇALIŞIYOR.
sena
5 Aralık 2016 at 19:56
General mobile discovery yüz efektleri ses efektleri video efektleri hiçbiri çalışmıyor
Teknoloji
6 Aralık 2016 at 05:58
Sena hanım telefonunuzdan kaynaklanabılıyor olabılır mı acaba
Deniz Selin
6 Aralık 2016 at 17:26
Samsung galaxy tab 3 tablet bayagidir ugrasiyorum. Surumum 4.2.2 sanirim.
canan
10 Aralık 2016 at 20:14
Telefonum galaxy j2 ama ses değiştiricileri kullanamıyorum.lensler kullanilamiyor diyo nasil duzeltebilirim?
hülya
18 Aralık 2016 at 18:42
General mobile discovery
eda
21 Aralık 2016 at 20:26
galaxy s3 mini