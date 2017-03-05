Skype Lite indir – Pil ve veri tasarrufu sağlıyor

Skype Lite uygulaması indirmek istiyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Skype uygulaması bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma programıdır.Bilgisayarlarda artık görüntülü konuşma olarak hemen hemen herkes Skype tercih etmektedir.Akıllı telefonlar için uygulamasıda bulunmaktadır.Fakat özellikleri düşük olan telefonlarda bu uygulama kasmaktadır.Yavaş çalışma gibi durumlar ile karşılaşılınca kullanıcı bu uygulamayı silmek zorunda kalıyor.Skype Lite uygulaması işte bu tür durumları ortadan kaldırıyor.Skype lite uygulaması düşük hızdaki cihazlar için basitleştirilmiş arayüzü ve hızlı kullanımı ile en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır.

Skype Lite sürümü ile daha az veri kullanımı ve pil tasarrufu

Dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından tercih edilen Skype, diğer uygulamaların olduğu gibi Lite uygulamasını çıkartarak geliştirmeye devam ediyor.Düşük hızdaki internet bağlantısı olan,düşük özellikteki telefonları olanlar için özel olarak tasarlanan Skype Lite uygulaması pil tasarrufuda sağlamaktadır.Skype Lite uygulaması şu an sadece Hindistan için kullanıma açılmış durumdadır.Google Play mağazasında yerini aldı fakat Türkiye Google Play Store’dan direk erişim malesef mümkün değil.Skype Lite uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantı adresini kullanabilirsiniz.

Skype lite uygulaması sadece 13 MB boyutundadır.Skype lite kurduktan sonra sms aracılığıyla iletişim sağlayabilir ve sesli arama ile görüntülü olarak ücretsiz görüşebilirsiniz.Ayrıca fotoğraf,dosya ve ifade seçenekleride mevcuttur.

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