Skype güvenli sohbet özelliği geliyor!

Uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıcılara sunan mesajlaşma uygulamalarından birisi de Microsoft’un Skype oluyor. Firma tarafından Özel Sohbetler adı altında tanıtılan özelliğin detayları şöyle;

Microsoft Skype uygulamasına bu yeni işlevi katabilmek için Signal ile ortak bir çalışma yürüttü. Bahsi geçen güvenli sohbet özelliği Skype için varsayılan olmayacak ve kullanıcılara opsiyonel olarak sunulacak. Yani Skype ile güvenli ve şifrelenmiş bir konuşma gerçekleştirmek istiyorsanız özelliği kendiniz aktif etmek durumundasınız. Aynı seçeneği Facebook Messenger’da daha önce de görmüştük.

Skype’ın sunduğu Özel Sohbetler olarak isimlendirilen özellik grup konuşmalarında kullanılamıyor. Güvenli bir konuşmak başlatmak için önce + ikonuna basmanız, sonrasında Yeni Özel Sohbet seçeneğini ve sohbet etmek istediğiniz kişiyi seçmeniz gerekiyor.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra seçilen kişiye bir davet gönderiliyor ve iletilen davet 7 gün boyunca kullanılabiliyor. Bu süreç içerisinde yollanan davet kabul edilmez ise tekrar davet göndermek durumunda kalıyorsunuz. Başlattığınız güvenli sohbete başka bir bilgisayar veya akıllı telefonda devam edebilmek için görüştüğünüz kişiye tekrar davet göndermek zorunda kalıyorsunuz.

Özel sohbet başlattığınızda görüşme yaptığınız kişinin adının yanında kilit sembolünü görebiliyorsunuz. Özel sohbetlerinizden gelen mesajların ön izlemesi de görülemiyor. Bunun yanında dosya yollama ve mesaj düzenleme seçenekleri bu özellik aktif edildiğinde kullanılamıyor.

Henüz yalnızca SkypeInsider kullanıcıları tarafından ön izlemesi yapılan Özel Sohbet özelliğinin yakın bir tarihte tüm Skype kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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