Skype baştan aşağı değişebilir!

Skype, uzun süredir aynı. Kullanıcılar bazen Skype’ın değişmesi ve bazı yeni özelliklerin gelmesi konusunda sürekli firmaya baskı yapıyordu. Skype bazı yeni özellikler getirecek. Bu özellikler kullanıcıların ve geliştiricilerin uzun süredir istediği özellikler.

Android ve iOS işletim sistemine sahi telefonlarda kullanılabilen Skype Preview sayesinde Skype’a gelen yeni özelliklere erişebilir ve gerek arkadaşlarınızla olan gerekse iş görüşmeleri yapacağınız sırada daha iyi bir iletişim sağlayabilirsiniz. Yapılan yenilikleri bir blog yazısıyla anlatan geliştirici gelen yenilikleri bazı ana başlıklar altında topladı.

YENİ SKYPE ÇOK DAHA EĞLENCELİ HALE GELDİ

Yeni Skype ile görüşme yapacağınız sırada karşınızdaki kişiye emojiler göndererek konuşmanızı daha eğlenceli ve sevgi dolu hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde mesaj atabileceğiniz gibi görüntülü konuşma yaptığınız sırada ek olarak fotoğraf dahi çekilebilirsiniz. Skype ekibi kullanıcıların grup konuşması yaptığı sırada yazmaktan ne kadar çok sıkıldıklarını biliyor. Bu yüzden yapılan görüntülü konuşmaları olabildiğince eğlenceli hale getiriyor.

Skype’a entegre edilmiş kameraların yardımıyla anında fotoğraflar çekebilirsiniz ve bu fotoğraflara çıkartmalarla notlar ekleyebilirsiniz. Sonrasında bu görüntüleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mesajlar kısmına bakacak olursak Facebook durumlarında yer alan ifadeler karşımıza çıkıyor. Bu şekilde durumlar yerine mesajlara ifade bırakabilirsiniz. Bu ifadelerle oylamalar yapabilirsiniz.

KULLANIM PANELİ ARTIK DAHA HIZLI

Skype’ın arama paneline girdiğinizde ise eskisine nazaran daha hızlı maç sonuçlarına, haberlere, hava durumlarına, restoran ve kafeteryalara, videolara ve bunlar gibi çok daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Hatta bu gelecek özellikleri kullanmanız için uygulamadan çıkış yapmanıza da gerek kalmayacak.

Skype’ın bu özelliğini kullanmak için uygulamadan çıkış yapıp başka uygulamaya geçmenize gerek olmadığından dolayı zaman kaybı da yaşamayacaksınız. Son dakika gelişmeleri gibi bilgilere Skype Preview üzerinden öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda bu bilgileri öğrenmek için konuşmalarınızı da yarıda kesmenize gerek kalmayacak.

Skype Preview’i kullanma deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar, Android işletim sistemine sahip telefonlar için Play Store üzerinden, iOS işletim sistemine sahip telefonlar için App Store’dan indirebilirler. Aynı zamanda Skype’ın sitesinden de uygulamayı indirebilirsiniz.

Bilmeniz gerekiyor ki Skype Preview henüz geliştirilme aşamasında, sizden gelecek bildirimler doğrultusunda bu gelişmeler şekillenecek.

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