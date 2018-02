Skout hesabı tamamen kapatma

Sosyal medya uygulamaları arasında son günlerde büyük bir çıkış yakalayan “ Skout “ uygulaması hakkında bahsetmek istiyoruz.

Bu uygulama konum bilgilerinizi kullanarak çevrenizdekileri tespit ederek onlarla tanışmanızı ve hediyeler göndermeniz yaraya bir uygulamadır. Bu Skout uygulaması hem Android işletimine hem de İOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamada anlık ileti göndermenize yaramaktadır.

Zaman içinde gelen mesajlardan ve gönderilerden rahatsız olabilirsiniz. Bu durumda Skout hesabını tamamen silme konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Peki Skout hesabı tamamen nasıl silinir?

Skout hesabınızı kapatmak için diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi hesabınızı devre dışı bırakma ve tamamen silme seçenekleri de bulunmaktadır.

İlk olarak akıllı telefonunuzdan Skout uygulamasına giriş yapınız. Ayarlar seçeneğinde bulunanan “ Devre dışı bırak “ seçeneğine dokunarak hesabınızı dondurabilirsiniz. Eğer hesabınıza 60 gün içinde giriş yapmazsanız otomatik olarak hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Bu şekilde kalıcı hesap silme işlemi en basit olan işlemdir.

Diğer Skout hesabı kalıcı silme yöntemi ise uygulamanın yapımcı şirketine mail atmaktır. Hesabınızın tamamen silinmesi için support@skout.com adresine mail atmanız yeterli olacaktır.

Göndereceğiniz mail konu başlığına “Account delete “ yazınız.

Mesaj bölümüne ise mail adresinizi ve I would like to delete my account yazmanız yeterlidir.

Mail atma işleminden sonra 24 saat içerisinde mail adresinize gönderilen linke tıklamanız gerekmektedir.

