Şişme yataklar kışın sıcak tutuyor mu?

Şişme yataklar ne kadar sıcak tutuyor sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Şişme yataklar konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.Evinizde çok fazla misafir geldiğinde kalacak yer olmadığında yada çadırda kalmak istediğinizde ilk aklımıza gelen şişme yataklardır.Şişme yataklar kalitesine göre konforları değişmektedir.Biz bu konuyu açmamızdaki sebep ise şişme yataklar gece sıcak tutuyor mu sorusuna cevap vermektir.

Bildiğiniz üzere şişme yatakların içi hava ile şişmektedir.Evinizin ısısı düşükse ilk olarak yatağın içinde hava soğuyacaktır.Uzun lafın kısası şişme yataklar normal yataklara göre çok soğuk olmaktadır.Bizim size önerimiz ise yatmadan önce çarşafın altına battaniye koymanızdır.Bu sayede soğukluğu fazla hissetmeyeceksiniz.Elektrikli battaniye koymanızı kesinlikle önermiyoruz.Bazı yatakların üzerinde kadife kaplama olmasına rağmen yinede soğuk tutmaktadır.

Kışın şişme yatak kullanacaksanız kesinlikle gece üşümemeniz için battaniye koyunuz.Eğer mümkünse iki battaniye sizi sabah kalktığınızda daha mutlu edecektir.Bu arada ne kadar yerden yüksek bir yatak alırsanız daha çok soğuk olacaktır.

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