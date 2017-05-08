Selfie benim işimdir diyenler için en iyi 4 model

Aslına bakarsanız akıllı telefonların kameraları her geçen yıl daha da iyiye gidiyor ve belki de ilerleyen dönemlerde DSLR kalitesine gelecekler. Buna rağmen hâlâ selfie kamerası olarak da bilinen ön kameralar tam bir standarta oturtulmuş değil. Eğer bu yönü başarılı bir Android cihaz arayışnıdaysanız, yazıda size en iyi selfie telefonları hakkında bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus

Henüz oldukça yeni olan S8 serisi, bir önceki neslin başarısını devam ettirirken karşımıza başarılı batarya ömrü, yüksek çözünürlüklü ekranlar, etkileyici bir kamera performansıyla çıkıyor. Samsung Galaxy S8 and S8 Plus geliştirilmiş bir selfie kamerasına sahipken, 8 MP sensör tercih edilmiş ve akıllı otomatik odaklanma teknolojisi de var. Autofocus özelliğinin ön kameralarda pek fazla kullanılmadığını hatırlarsak, özellikle bol ışıklı yerlerde Galaxy S8 serisi muazzam özçekim fotoğraflar vadediyor.

LG G6

LG G6 aslında Galaxy S7, HTC 10 ve diğer amiral gemisi akıllı telefonlar yüzünden yıl boyu zorluk çekti. Kötü bir telefon olmamasına rağmen beklediği ilgiyi göremese de, ekran paneliyle, işlemcisiyle ve IP68 sertifikasıyla gayet başarılı bir cihazdı. Elbette kamerası da hiç hafife alınacak gibi olmayan LG G6’da 5 MP bir ön kamera sensörü bulunuyor ve 100 derece açı sunuyor. Bu şekilde selfie fotoğraf çekerken ister dar, isterseniz de geniş açıda fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Grup selfiesi çeken kişiler için LG G6 bu yönüyle ideal diyebiliriz.

LG V20

LG V20 de belki çok fazla dikkat çekmedi ama geniş ekranıyla, Snapdragon 820 çipsetiyle, bolca RAM ve değiştirilebilir bataryasıyla gayet başarılıydı. Eğer selfie meraklısı biriyseniz, LG V20’nin 5 MP ön kamerası sizi tatmin edecektir. Cihazla özellikle ışıklı ortamlarda kusursuz özçekimler almak mümkün. Ayrıca geniş açılı bir lense de sahip ve bu şekilde grup selfielerinde hayat kurtarıyor.

HTC 10

HTC 10’un ‘amiral gemisi katili’ teknik özellikleri bir yana, kamerası da epey başarılı. Bir önceki ürüne göre geliştirilmiş olan 5 MP ön kamera selfie fotoğraflar çekerken gayet düzgün sonuçlar veriyor.

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