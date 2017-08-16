SEG 32SCH5620 televizyon özellikleri

SEG 32SCH5620 teknik özelliklerine ve yorumlarına bakmak istiyorsanız sizlere kısa bir yazı hazırlamak istedi.

Vestel ürünlerinden olan SEG 32SCH5620 modeli, düz LED ekrana ve 32 inç yani 81 cm boyuta sahip. HD Ready özellikli televizyon 1366x768p çözünürlükteyken, 50hz yenileme hızına sahip. HDR modu ise bulunmuyor.

2.0 hoparlör sistemli SEG 32SCH5620 modelinde subwooferın yanı sıra Wi-Fi özelliği bulunmuyor, yani televizyon Smart TV kategorisinde değil. Ethernet girişi de yer almazken, bir adet USB 2.0 girşi ve bir adet de HDMI girişi mevcut. VGA girişine, ses çıkışına ve Skart girişine sahip olan televizyon HD uydu alıcısına ise sahip.

3D veya kamera gibi özelliklerin de bulunmadığı SEG 32SCH5620, yeni ve uygun fiyatlı bir model. Şu anda da yaklaşık 850 TL’ye satılmakta.

Değerlendirme Fiyat

Görüntü Kalitesi

Tasarım

Ses kalitesi Özet Eğer büyük bir salonunuz varsa bu televizyon size küçük ve yetersiz gelebilir.Fakat mutfak yada oturma odasında kullanacaksanız oldukça başarılı olduğunu belirtelim. 3

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