Şarj süresi en iyi olan akıllı telefonlar

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi ise şarj sürelerinin az gitmesidir.Teknoloji devleri bu sorunu yüksek batarya kapasitesi ve hızlı şarj özelliği ile gidermeye çalışıyor.

Teknoscrool.com olarak sizlere bu sefer yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefonlardan bahsetmek istiyoruz.

Oukitel K10000

Bu telefon adeta bir ‘canavar’ ve en yakın rakiplerinden Lenovo P2’yi bile ikiye katlıyor. iPhone 7’den tam beş kat büyük 10000mah bataryasıyla dikkat çeken Oukitel K10000, tek şarjda 10-15 gün gittiğini vadediyor.

Diğer cihazları şarj etmekte de kullanılan Oukitel K10000, aynı zamanda son derece ilginç bir tasarıma sahip. Üründe 5.5 inç 720p ekran, quad-core çipset ve 2 GB RAM bulunuyor.

Gionee M2017

7000mAh bataryası ve 7.4mm kalınlığıyla dikkat çeken Gionee M2017, iki bataryaya sahip ve her biri 3500mAh gücünde. 26 saat video oynatma sunabilen telefon, aynı zamanda son derece pahalı. 5.7 inç kıvrımlı Quad HD ekrana, 6GB RAM’e, çift lensli kameraya ve Snapdragon 653 işlemci çipsetine sahip.

Doogee HomTom HT6

6250mAh batarya ve 9.9mm kalınlıkla gelen Doogee, bir hafta dayanan bir pile sahip. Aynı zamanda hızlı şarj desteği, 5.5 inç 720p ekran, quad-core çipset ve 2 GB RAM de diğer özellikleri. Üstelik fiyatı da hayli uygun.

Ulefone Power

6050mAh bataryalı Ulefone Power, 9.5mm kalınlığa sahip ve uygun fiyatlarla satılıyor. HomTom’dan ufak olsa da, pili en az onun kadar dayanıklı.

Aynı zamanda 5.5 inç 1080p ekrana, octa-core işlemci çipsetine, 3 GB RAM’e ve parmak izi tarayıcısına sahip.

Gionee Marathon M5

6020mAh bataryalı ve 8.6mm kalınlıklı Marathon M5, yine batarya canavarı bir Gionee ürünü. Tıpkı diğer model gibi, onda da çift batarya var ve 3010 mAh + 3010 mAh şeklindeler. Ayrıca cihazda 5.5 inç HD ekran, 13 MP kamera, 3 GB RAM ve quad-core işlemci bulunuyor.

Lenovo P2

Tabii yüksek bataryalı telefonlardan bahsederken, Lenovo P2’yi es geçmek mantıksız olurdu. Üründe 5100 mAh batarya mevcut ve kalınlığı da 8.3 mm oranında. Ürün çekici metal kasasıyla, başarılı 5.5 inç 1080p ekranıyla ve şaşırtıcı derecede uygun fiyatıyla övgüleri toplamayı başarıyor. Fakat tabii ki asıl noktamız devasa güçlü bataryası.

Büyük bataryalı telefon arayanların mutlaka göz atmasını tavsiye edeceğimiz Lenovo P2, iki günden fazla süren bataryasıyla değerlendirmeniz gereken ürünler arasında.

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