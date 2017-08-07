Şarj ederken dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta

Akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından bir tanesi şarj sürelerinin kısa gitmesidir.

Kısa gittiği için çok fazla şarj ettiğimizde bir süre sonra batarya kullanılamaz hale gelmektedir.Değiştirebilir batarya olanlar yeni batarya alıp yoluna devam edebiliyor.Değiştirelemez bataryası olanlar ise fazla maliyet ile bataryasını değiştirebiliyor.Bugünkü yazımızda sizlere telefon bataryasını uzun süreli kullanım için bir kaç püf nokta yazmak istedik.

– Telefon şarjda bırakmayın önerisini birçok yerde görürsünüz.Aslında bu işlemin hiç bir zararı yoktur.Neden derseniz batarya yüzde 100 dolduktan sonra akım otomatik olarak kesilmektedir.Beklemeye geçen telefon şarjı yüzde 99 olunca otomatik olarak çalışır ve yüzde 100 olunca tekrar akım kesilir.Yani sabaha kadar şarjda kalmasının hiçbir sakıncası yoktur.Aslında tam olarak yokta çok çok uzun sürede bataryayı etkilemektedir.

– Eski teknolojide üretilen telefonlarda batarya tam dolmadan çıkartıp kullandığımızda kısa sürede batarya ölüyordu.Fakat yeni teknolojik akılllı telefonlarda herhangi bir sorun oluşmamaktadır.Rahatça istediğiniz anda şarja takıp çıkartabilirsiniz.

– Telefonda şarjdayken üzerine herhangi birşey ile örtmeyiniz.Şarj olurken telefon ısınacağı için ekstra üzerini kapatacak şekilde kapatmayınız.

– Telefon şarjdayken kesinlikle çok fazla enerji tükecetecek işlemler yapmayın.Örneğin oyun oynarken şarj ile birlikte telefonunun ısısı oldukça artacaktır.Bu hem telefona hem bataryaya zarar vermektedir.

Bizim önereceğimiz bazı püf noktalar bunlardır.Sizin önerileriniz olursa bize yorum yazarak bu konuya ekleyebiliriz.

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