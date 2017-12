Sandisk Extreme 900 yorumları

Extreme 900’ün boyutunun iki nedeni, ısı dağılımı ve şok direncidir. SanDisk’in daha büyük bir nedeni içinde iki adet TLC (Üç Seviye Seviye Hücresi / 3 bit) NAND tabanlı 6Gbps SATA SSD kullanması.

Onlarla birlikte sıkışan, RAID 0’da çalıştırmak için gereken denetleyici ve köprü yongası – 6Gbps SATA’nın 10Gbps performansına etkili olmasının tek yolu. SATA RAID sonrasında bir sonraki performans aşaması PCIe SSD’ler ve çok şeritli bir PCIe-USB köprüsü çipi olacaktır.

Extreme 900, USB Type C bağlantı noktasına sahiptir ve hem Tip C’den Tip C’ye hem de Tip C’den Tip A’ya bir SuperSpeed ​​kablosuyla birlikte gönderilir. Güzel bir şekilde dahil edilmiş ancak olabildiğince fazla değil: Bu depolama sürücüsünü taktığınız her USB-C aygıtı 10Gbps USB 3.1’yi desteklemez. Şimdilik bir USB-C bağlantı noktası USB 2.0 hızından 10Gbps USB 3.1’e kadar her şey anlamına gelebilir. Ayrıca Thunderbolt anlamına gelebilir. C tipi limanların dağınık dünyasına hoş geldiniz.

İlk testte, ard arda okurken Extreme 900’i 796MBps olarak derecelendiren AS SS’yi geçtik. Extreme 900’ün TLC NAND’si nedeniyle, AS SSD yazma performansı, TLC-as-SLC (Tek Düzey Hücre / 1 bit) önbellek oyundayken 781MBps’den, önbellek aşıldığında 598 MBps’e kadar değişiyordu. Normal kullanımda, genellikle daha yüksek sayı görürsünüz. Her iki durumda da, neredeyse 400 MBps daha hızlı okunan harici bir sürücü ve en yakın rakibimizden en az 200 MBps daha hızlı yazma hakkında konuşuyoruz. Sandisk’in TLC’in SLC önbelleği olarak ne kadar kullanıldığını bize söylemediğini unutmayın, ancak şu ana kadar endüstride toplam kapasitenin% 1,5’i ile% 2’si arasında bulunuyor.

Tek bir 20GB dosya okuma / yazma sırasıyla 666MBps ve 550MBps ile 454MBps arasında hızlara ulaştı. Hız yine önbelleğin oyunda olup olmadığına bağlıydı. Ardışık işlemleri çok erken başlattık, sayıları düştü.

Extreme 900 gemi, evrensel olarak okunabilir / yazılabilir exFAT formatında biçimlendirildi, bu nedenle USB yığın depolamayı ele alabilecek herhangi bir cihazla birlikte kullanılabilir. Ancak, exFAT, küçük dosyalar ve klasörler yazarken (okumak değil) performans öpücüğüdür; exFAT ile formatlanmış olarak, Extreme 900’ü 20 GB’lık dosya ve klasör karışımımızı kopyalamak yaklaşık dört dakika (84 MB / sn) sürdü. NTFS’ye yeniden biçimlendirildikten sonra, bu süre 89 saniyeye düştü (224 MBps). NTFS’de bile, bu sıralı sayılara göre oldukça yavaştır

