Samsung’da com.android.system UI hatası nasıl çözülür

Ziyaretçilerimizden gelen destek sorularını yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir takipçimiz Galaxy S4 kullandığını ve son zamanlarda com.android.systemui işlemi durduruldu hatası almaya başladığını ve nasıl çözebileceği konusunda bilgi istemiştir.

İnternette araştırdığımızda en başarılı sonuçları veren çözüm yöntemlerini sizlere yazmak istedik.Bu sorun genellikle Galaxy Note 3, Galaxy Note 2 ile Galaxy S3 ve Galaxy S3 mini, Galaxy S4 ve Galaxy S5 modellerinde görülüyor.Bu durumun virüs ile bağlantılı olmadığı öne çıkmaktadır.

Samsung Telefonlardaki “System UI Durduruldu” Hatası Çözümü

1.Yöntem: İlk olarak Google uygulamasından kayanklı bir sorun olabileceği için Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Google Uygulaması > Hafıza > Önbelleği Temizle seçeneklerini yapınız.Ayrıca Google Play Store üzerinden Google şekinde arama yapınız ve ” Son güncellemeyi Kaldır” diyebilirsiniz.

2.Yöntem: Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Sistem Arayüzü adımlarını uygulayarak hafıza bölümündeki Önbelleği Temizle seçeneğini deyenebilirsiniz.

3.Yöntem: Son yöntem olarak CM security uygulamasını cihazınızına yükleyin ve tarayamayı yapınız.Bu uygulama telefondaki birçok sorunları giderebilirsiniz.

Not: Sizlerden istediğimiz hangi yöntem ile başarıya ulaştığınızı bize yazabilirseniz çok memnun oluruz.Bu sayede direk sonuca ulaşabiliriz.

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