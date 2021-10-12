Bilim ve Teknoloji

Samsung Z Fold 3 ve Z Flip 3 sağlamlık testi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 12 Ekim 2021
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Samsung’un katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün dayanıklılıkları çok merak edilmektedir. Tabi bu modellerin fiyatları yüksek olduğu için kullanıcılar katlanabilir olduğu için araştırma yapmayı tercih ediyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli 21.099 TL’den,

Samsung Z Flip 3 modeli 11.999 TL’den satılmktadır.

Samsung, katlanabilir telefonların dayanıklılıklarını merak ettiği için Samsung resmi internet sitesinde yayınladığı dört farklı test yaptığını açıkladı.

ilk olarak telefonu suya koyma testleri yapıyorlar. Ekran dayanıklılık testi ve defalarca robotlar tarafından katlanıp tekrar açılıyor.

Videoyu izledikten sonra kafanızda açılıp kapatma ile telefon bozulur mu diye düşünüyorsanız Samsung sizin için bu testler fazlasıyla yapıyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 12 Ekim 2021
0 1 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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