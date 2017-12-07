Samsung S9’da kablosuz kulaklık ile gelebilir

Kablosuz kulaklık özelliğini müşterilerinin hizmetine Samsung S8 modellerinde sunan Samsung’un yeni amiral gemi sınıfında karşımıza çıkartacağı kulaklık modelleri şimdiden merakla beklenmeye başladı bile.

Samsung S9 modellerinde kullanıcıların hizmetine sunacağı AKG kulaklık modelleri özellikle ses kalitesi bakımından diğer modellerin biraz daha üstüne karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Piyasalarda 700 TL civarında bir rakama satılması beklenen bu kulaklık modellerinin özellikle Samsung S9 modelleri ile kutusundan çıkacak olması kullanıcıları şimdiden heyecanlandıran haberler arasında ilk sırada yer alıyor. Bluetooh destekli olan bu kulaklık modelinin aynı zamanda kulak içi teknolojisini de kullanarak ses kalitesinde ciddi anlamda bir artış yapması gelen haberler arasında yer alıyor.

iPhone X modellerinde tercih edilen kulaklık modellerinden daha başarılı özellikleri bünyesinde barındıracak olan bu modellerin satış fiyatı ise 199 Dolar’dan karşımıza çıkmaktadır. Her Samsung S9 telefon alıcısına hediye olarak verilecek olan bu kulaklığın Samsung tarafından cömert bir hamle olması ise gerçekten kullanıcılarını mutlu edecek gibi duruyor.

Kamera konusunda da ciddi anlamda farklılık yaratmak isteyen firmanın Samsung S9 modellerinde parlama teknolojisine uygun bir çalışma üzerinde uzun zamandır durduğu konusunda. Kamera teknolojisinde Apple firmasının her zaman bir adım önünde bulunan Samsung’un S9 modellerinde de yeni bir teknoloji olan parlama özelliğini sunacak olması dikkatleri çeken bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor. Şubat veya Mart ayının ortalarına doğru tanıtımı yapılacak olan bu telefon hakkında ortaya atılacak olan iddiaların her geçen gün giderek artması düşünülüyor.

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