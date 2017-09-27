Samsung S9 için söylentiler çıkmaya başladı

Apple firmasının geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkarttığı yeni telefonları otoriteler tarafından büyük hayal kırıklığı ile karşılandı.

Özellikle iPhone 7 modelleri ile hemen hemen aynı özelliklerde bulunan bu telefonlardan sonra Samsung firmasının çok farklı hamle ile gelmesi bekleniyor.

S7 telefonu ile büyük sükse yakalayan Samsung firmasının çıtayı S8 telefonunda üst seviyelere çıkartmasından sonra S9 telefonu hakkında dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Farklı bir konsept ile gelerek hem kullanıcılarını mutlu etmenin peşinde olan, hem de Apple firmasının iPhone 8 telefonlarının üstüne çıkmanın planlarını yapıyor.

2018 yılının başlarında tanıtılması beklenen S9 telefonlarının konspeti özellikle çıtanın ne kadar yükseldiğini bizlere bir kez daha göstermiş olacaktır. Ancak bu telefon hakkında ortaya çıkan bilgileri sır gibi saklayana Samsung firmasının yeni amiral gemi telefonunda çerçevesiz ekran ile geleceği basına sızan bilgiler arasında. Ancak son zamanlarda Apple hakkında sızan hiçbir bilginin gerçeği yansıtmadığını düşündüğümüz zaman bu telefonlarda da bu sorunlar ile karşı karşıya kalacağımız endişesi içimizde bulunuyor.

Telefon hakkında ortaya atılan iddiaların başında gelen özelliklerden bir tanesi de 6 GB RAM ile gelecek olması. Özelikle son zamanlarda işlemci ve RAM konusunda müşterilerinin memnuniyetini ilk sırada tutan Samsung firmasının yeni bilgileri ortaya çıkmaya başladıktan hemen sonra sizlere sitemizden detayları açıklamaya başlayacağız.

Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.1 ile gelecek olan S9 telefonu diğer özellikleri ile rakibinin çok önüne gibi görünüyor.

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