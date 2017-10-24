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Samsung Rectangle Kulaklık yüzde 25 indirimde

tarafından 24 Ekim 2017 Tarihinde eklendi

Bu aralar kaliteli bir kulaklık arıyorsanız sizlere güzel bir haberimiz var.

Birçoğunuz hatırlayacaktır önceden walkman ile sokakta müzik dinlemenin keyfi bambaşkaydı.Çantamızda yedek piller ve kasetler hiç eksik olmazdı.Walkman sonrasında mp3 çalarlar piyasaya girdi fakat bir süre sonra akıllı telefonlarda hepsinin tahtını elinden aldı.Özellikle ses kalitesini artıran kulaklıklar sayesinde eksiklik hissedilmiyor.Kulaklar arasında kalitede çok önemlidir.Kulağınızı rahatsız etmeden en iyi ses kalitesi sunan kulaklık oldukça pahalıdır. Kulaklık akıllı telefon kullanıcıları tarafından çok beğenilmektedir.Ses kalitesini iyi hissettirmesi, tasarımı ve renk uyumları ile cezbetmektedir.’un resmi aksesuar satış mağazası olan samsungwa’da Rectangle Kulaklık yüzde 25 indirime girdi.Bu indirim ile birlikte 149 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Eğer uzun zamandır bu kulaklığı almayı düşünüyorsanız gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirtelim.Bu arada ücretsiz kargo 30 gün ücretsiz iade seçeneğide bulunuyor.Satın almak istiyorsanız www.samsungwa.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

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