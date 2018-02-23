Samsung Güvenli Klasör ile fotoğraf ve videolarınızı koruyun

Samsung’un yeni modellerine güvenli klasör özelliği bulunmaktadır.Bu güvenli klasör ile şahsi bilgilerinizi yada fotoğraflarınızı v.s. saklayabilirsiniz.

Akıllı telefonlarda artık bilgi sızma olayı çok yaşanmaktadır.Yüklediğiniz bir uygulama yada telefonunuzun kilidini açık unuttuğunuzda birisi rahatlıkla kurcalayabilir.

Güvenli klasör ile fotoğraflar ve kişiler gibi özel içerik ve uygulamalarınıza başkalarının erişmesini önler.

Güvenli Klasör nedir?

Güvenli Klasör ayrı bir güvenli kayıt yeridir. Güvenli Klasör’deki veriler, USB veya Wi-Fi Direct gibi onaylı olmayan paylaşım yöntemleriyle diğer cihazlara aktarılamaz.İşletim sistemini özelleştirmeye veya yazılımda değişiklik yapmaya çalışmak güvenli klasör’ün otomatik olarak kilitlenmesine ve erişilemez hale gelmesine neden olur.Güvenli klasör’e veri kaydetmeden önce bu verilerin bir kopyasını başka bir güvenli konuma yedeklemeyi unutmayın.

1 – Güvenli Klasör’ü ayarlamak için Menü’den Ayarlar uygulamasını başlatın ve Kilit ekranı ve güvenlik → Güvenli Klasör üzerine dokunun.

2 – Başlat üzerine dokunun.

3 – Oturum aç üzerine basınzı ve Samsung account hesabınız ile oturumu açınız.

4 – Güvenli klasörü kullanmak için kilitleme yöntemi seçiniz.Güvenlik kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyiniz.

5 – Güvenli Klasörün adını veya simge rengini değiştirmek için Güvenli Klasör →üç nokta üst üste → Simgeyi kişiselleştir üzerine dokunun.

6 – Güvenli klasör uygulamasını başlattığınızda ise önceden ayarlamış olduğunuz kilit yönteminizi kullanarak açmanız gerekmektedir.

Güvenli klasör kilit açmayı unuttuğunuzda ise Samsung account hesabınızı kullanarak bu kodu sıfırlayabilirsiniz.Kilitli ekranın altındaki sıfırla tuşu üzerine dokunun ve Samsung account parolanızı girmeniz yeterli olacaktır.

GÜVENLİ KLASÖR’E İÇERİK TAŞIMA

Fotoğraf yada videolarınızı güvenli klasöre nasıl taşıyacağınız konusunda bilgilendirmek istedik.

1 – Güvenli klasör uygulamasını başlatın ve dosyaları ekle üzerine dokununuz.

2 – Görüntüler üzerine dokunduğunuzda taşınacak olan dosyaları işaretleyin ve tamamlandı üzerine basınız.

3 – TAŞI sekmesine basınız.

Not: Taşı dediğinizde komple seçtikleriniz klasöre taşınacaktır.Eğer kopyalamak isterseniz taşıma öncesine kopyala seçeneğini kullanınız.

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