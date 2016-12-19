Samsung Gear S3’ü destekleyen akıllı telefonların özellikleri açıklandı

Samsung Gear S3 akıllı saatini kullanmak istiyorsanız yazımızda belirttiğimiz kriterleri karşılamanız gerekmektedir.

Samsung sadece akıllı telefon dünyası değil, diğer tüm teknolojik ürünlerde hayatımızın içinde yer alıyor.Ülkemizde yavaş yavaş kullanımı artan akıllı saatte Samsung yeni amiral gemisi modelini tanıttı.Samsung Gear S3 modeli başarılı özellikleri ve tasarımı ile çok beğenildi.Teknoscrool.com olarak kısaca özelliklerine baktığımızda Wİ-Fİ,kalori hesaplayıcı,Hız ölçer,Alarm özelliği,Bluetooth ile baülantı,kordon hariç 59 gram ağırlığa sahip olması ile başarılı bir akıllı saattir.Şu an için teknoloji marketlerinde 1299 TL’lik fiyata sahiptir.Taksitli olarak alabileceğinizide not düşelim.

Samsung Gear S3 almak için illa akıllı telefonunuzun modeli Samsung olmasına gerek yoktur.Android işletim sistemine sahip ve sürümü 4.4 kitkat sürümünden üstünde ise rahatlıkla kullanabilirsiniz.Fakat şu noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir.Telefonunuzun RAM’i en az 1.5 GB olması gerekmektedir.Samsung resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre 1.5 GB RAM veya üstü olması gerektiği yazmaktadır.

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