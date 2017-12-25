Samsung Gear S3 yazılım güncelleme

Samsung Gear S3 akıllı saatin yazılım güncellemesi konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın oldukça faydası olacaktır.

Akıllı saatler artık birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.Tabi akıllı saat alırken kalite ve yazılım güncelleme sürekliliği olan modeller tercih edilmelidir.Bugün sizlere Samsung Gear modellerinde yazılım güncellemesi nasıl yapılır konusunda bilgilendirmek istedik.Bildiğiniz üzere Gear akıllı saat modelleri Tizen işletim sistemi kullanılmaktadır.Arada sırada bu işletim sistemine yazılım güncellemeleri gelmektedir.

Samsung Gear S3 yazılım güncellemesi yapmak için

Gear, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma güncellenebilir.

1- Mobil cihazınızdan Samsung Gear’ı başlatın.

2- AYARLAR → Gear hakkında → Gear yazılımını güncelleyin → Güncellemeleri manuel indir üzerine dokunun.

3- Ekranda verilen bilgileri okuyun ve İNDİR üzerine dokunun.

Gear, mobil cihazınızdan güncellenen yazılımı kopyalacak ve yeniden başlatılacaktır.

Yazılım güncellemesi yapmadan önce akıllı saatinizin şarjının en az yüzde 50’den fazla olmasına dikkat ediniz.Yazılım güncellemesi sırasında saatiniz kapanabilirse sistemsel arıza verebileceğini unutmayınız.

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