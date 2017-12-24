Samsung Gear S3 fabrika ayarlarına dönme (Sıfırlama)

Samsung Gear S3 fabrika ayarlarına dönmek istiyorsanız bu yazımızın size baya bir faydası olacaktır.Ayrıca Gear S3 yedek alma ve alınan yedekleri geri yükleme konusunda da bilgilendirme ekledik.

Akıllı saatler artık hayatımızın içinde yer alıyor.Birçok kişi yeni bir saat alacağına aynı fiyatı verip güzel bir akıllı saat almaktadır.Murat isimli bir ziyaretçimiz bize Gear S3 aldığını (2.el) yeniden etkinleştirme sorunu yaşadığını ve bu durumu nasıl çözebileceği konusunda destek istemiştir.

Yeniden etkinleştirme kilidi konusunda malesef net bir bilgi bulamadık.Fakat ürünü ikinci el aldıysanız ve bu tarz kilit sorunları yaşıyorsanız fabrika ayarlarına döndürmenizi öneriyoruz.Bu sayede ürün içeriği tamamen tertemiz olur ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Samsung Gear S3 fabrika ayarlarına dönmek için (Ayarlar) → Gear bilgileri → Gear’ı sıfırla üzerine dokunun.

Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, Gear’ınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Gear’ın ayar verilerini ve diğer uygulama ayarlarını saklayın ve daha sonra bunları geri yükleyin. Verileri yedeklemek için mobil cihazınızdan Samsung Gear’ı başlatın ve AYARLAR → Gear hakkında → Yedekle ve geri yükle → Veri yedekle üzerine dokunun. Veriler Samsung Bulut’a kaydedilir.

Verileri geri yüklemek için mobil cihazınızdan Samsung Gear’ı başlatın ve AYARLAR →Gear hakkında → Yedekle ve geri yükle → Verileri geri yükle üzerine dokunun. En son yedekleme verileri geri yüklenir.

Farklı bir sorun yaşarsanız bize yorum olarak yazınız.Sizlere elimizden geldiği yardımcı olmaya çalışırız.

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