Samsung Gear Fit2 Pro fiyatı ve özellikleri

Samsung’un yeni yeni akıllı saati Gear Fit 2 Pro fiyatı açıklandı.

Uzun zamandır beklenen Gear Fit 2 Pro’nun özellikleri kullanıcılarının beğenisi kazanmış gibi gözüküyor.En başta gelen dikkat çeken özelliği ise su geçirmezlik özelliğidir.

Gear Fit 2 Pro saati 50 metreye kadar su geçirmiyor.Tüplü dalış yapanlar için bulunmaz bir özellik diyebiliriz.Ayrıca bağımsız müzik saklama alanı ile favori parçalarınızı Spotify çalma listelerini indirerek telefona bağımlılığınız kalmamaktadır.Kalp atış ritminizi her zaman takip edebilir ve gün boyu yaktığınız kalori ve performansınız hakkında bilgi alabilirsiniz.Bluetooth bağlantısı sayesidne telefonunuza gelen arama,mesaj ve diğer uygulama bildirimlerini görebilirsiniz.Gear Fit2 Pro saati şarjı ile gün boyunca rahatça kullanabilirsiniz.Kablosuz şarj özelliği sayesinde hızlıca şarj edebilirsiniz.

Samsung Gear Fit2 Pro hangi telefonlar ile uyumlu?

Bu akıllı saat iPhone 5 ve üzeri İOS 9.0 ve Android 4.4 (1.5 GB RAM üzeri) işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlar ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Samsung Gear Fit2 Pro 799 TL‘den ön sipariş alımına başladı.

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