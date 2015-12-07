Samsung Galaxy Telefonlarda Şebeke Hatası Probleminin Çözümü

Samsung Galaxy cihazlarında bir çok kişinin yaşadığı sorunlardan biride şebeke hatası problemi. Kullanıcılar kimi zaman mobil veriye giriş yaptıktan sonra yada kapadıktan sonra bu tip bir hata ile karşılaşabiliyorlar. Aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu problemden tamamen kurtulabilirsiniz.

Öncelikle Ayarlar-Diğer ağlar-Mobil ağlar yollarını izleyerek Mobil Ağ menüsüne giriş yapın. Mobil Ağ menüsünün içindeyken telefonu kapatın ve ardından bataryayı tamamen çıkarın. Bataryayı takmadan önce güç tuşu ile home tuşuna 2 dakika boyunca birlikte basılı tutun. Ardından sim kartını çıkarın ve pili geri yerleştirin. Telefonu normal şekilde açın.

Telefon bu esnada otomatik olarak kapanacaktır. Sim kartı yeniden yerleştirin ve ardından telefonu bir defa daha açın. Telefon açılmış olduğunda sorun ortadan kalkmış olacaktır.

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