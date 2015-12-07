Samsung Galaxy Telefonlarda Şebeke Hatası Probleminin Çözümü
Samsung Galaxy cihazlarında bir çok kişinin yaşadığı sorunlardan biride şebeke hatası problemi. Kullanıcılar kimi zaman mobil veriye giriş yaptıktan sonra yada kapadıktan sonra bu tip bir hata ile karşılaşabiliyorlar. Aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu problemden tamamen kurtulabilirsiniz.
Öncelikle Ayarlar-Diğer ağlar-Mobil ağlar yollarını izleyerek Mobil Ağ menüsüne giriş yapın. Mobil Ağ menüsünün içindeyken telefonu kapatın ve ardından bataryayı tamamen çıkarın. Bataryayı takmadan önce güç tuşu ile home tuşuna 2 dakika boyunca birlikte basılı tutun. Ardından sim kartını çıkarın ve pili geri yerleştirin. Telefonu normal şekilde açın.
Telefon bu esnada otomatik olarak kapanacaktır. Sim kartı yeniden yerleştirin ve ardından telefonu bir defa daha açın. Telefon açılmış olduğunda sorun ortadan kalkmış olacaktır.
ali
21 Eylül 2016 at 18:17
işe yaramadı bilginize telefon samsung s4
Tuğçe
4 Ekim 2016 at 21:32
bende yaptım benimki de s4. olmadı hala aynı şebeke yok
Atilla Ergen
28 Ekim 2016 at 00:30
Bu arada takdir ederseniz note 5 ve bazı modellerde batarya gömülü çıkarma imkanımız yok bu konuda ne yapabiliriz
Teknoloji
29 Ekim 2016 at 23:55
Atilla Bey malesef yapacak bir şey yok.Ama batarya uzun yıllar rahat gidiyor.Şarjınız bitmeden ve şarjda iken telefonu kullanmazsanız batarya uzun zaman gidiyor.
emre
12 Aralık 2016 at 16:57
galaxy e7 sebeke sorubu yanlız wcdma 3g ye aldığımzaman komple hat gidiyor ve 4g de ınternet hep E çekiyor garantisi doldu servise yaptırsam ne kadar masraf çıkar bi bilgisi olan varmı ????????
Gökhan uysal
14 Şubat 2017 at 19:22
bende not4 var yukarida yazılanı uyguladım benim sorunum çözüldü
Erdal
9 Mart 2017 at 22:56
Mrb benim telefonum samsung j7 prime ve sorunum şudur sadece 3g modunda kullandığım da atıyorum şebekenin olmadığı bi yere gittiğimde örneğin metro istasyonlarında şebeke sebeke tamamen gidiyor ve ben telefonukapatip acmadigim sürece bu şekilde kalıyor 4.5g de bu sorun yok ama malum interneti de tüketiyor bu sorunun üstesinden nasıl gelebilirim? Şimdi sen teskkurler
Teknoloji
11 Mart 2017 at 13:04
İlk olarak bir format atmayı deneyin deriz.Ama garantisi devam ediyorsa kesinlikle servise götürün.
şahn
15 Mayıs 2017 at 22:06
slm arkadaslar ben yaptım düzeldi gibi cok ıyı ALLAH Razı olsun