Samsung Galaxy Tab S3 özellikleri yavaş yavaş belli oluyor

Samsung’un tablet olarak amiral gemisi modeli olacak olan Tab S3 hakkında dedikodular artıyor.

Samsung’un geçen yıl tanıtması beklenen Galaxy Tab S3 modeli büyük ihtimal Galaxy Note 7’de yaşanan kriz sonrasında MWC 2017’de tanıtılması bekleniyor.Galaxy Tab S3 için techradar’da yer alan habere göre Samsung Galaxy S6’da kullanılan Exynos 7420 8 çekirdekli bir yonga seti, 4 GB RAM ve parmak izi tarayıcısı olabileceği belirtiliyor.İşlemci gücü olarak tatmin edici seviyede olacak olan Galaxy Tab S3’ün hem 9.7 inçlik hem de 8 inçlik bir Super AMOLED ekrana sahip olabileceği belirtiliyor.

Galaxy Tab S3 modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir netlik yok.Resmi olarak tanıtımı gerçekleştikten sonra Galaxy Tab S3 özellikleri hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

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