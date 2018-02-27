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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 farkları

tarafından 27 Şubat 2018 Tarihinde eklendi

Samsung ve Plus arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size ufakta olsa faydası olacaktır. İnşallah memnun kalırsınız.

Samsung’un iki yeni amiral gemisi modeli tanıtıldı. Akıllı telefon tutkunları uzun zamandır bu iki modelinin gelmesini bekliyordu.  Galaxy S9 ile Galaxy tanıtım sonrasında bu iki telefon arasında kalanlar aralarındaki farkların neler olduğunu araştırmaktadır. Teknoscrool olarak sizlere ön bilgilendirme yapmak istedik.

– İlk olarak ekran farklarından bahsetmek istiyoruz. iki telefon arasında ekran büyüklüğü farkı bulunmaktadır. Samsung Galaxy S9’da 5.8 inçlik 570 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Aslında bu ekran büyüklüğü bile oldukça yüksektir. Eğer bu boyut bana ufak geliyor diyorsanız 6.2 inçlik 531 PPI Piksel yoğunluğunda ekran boyutuna sahip Galaxy S9 Plus bulunuyor.  İki modelde de Super AMOLED ekran bulunuyor.  Ekran konusunda son fark ise Galaxy S9’da Yüzde 84.14, S9 Plus’da ise Yüzde 83.61’lik bir oran bulunuyor.

– Batarya kapasitesine baktığımızda da Galaxy S9’da 3000 mAh, Samsung Galaxy S9 Plus’da ise 3500 mAh’lık bir batarya bulunmaktadır. Bataryaları değiştirelemiyor ve her iki modelde kablosuz şarj özelliği bulunmaktadır.

– Kamera bölümüne geçtiğimizde de iki telefonda da 12 MP arka kamera ve 8 Megapiksellik ön kamera bulunmaktadır. Sadece Samsung Galaxy S9 Plus modelinde ekstradan 12 megapiksellik ikinci bir arka kamera bulunuyor.

– Performans konusunda ise Her iki modelde 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 series 9810 chip set bulunuyor. RAM’e baktığımızda ise Galaxy S9 4 GB RAM, abisinde ise 6 GB RAM yer alıyor.

– Galaxy S9 ve Plus modelinde 64 GB’lık dahili depolama hafızası ve microSD hafıza kartı desteği bulunuyor.

– Son fark olarak ise ağırlık farkı bulunmaktadır. Galaxy S9 163 Gram, S9 Plus ise 189 Gram’dır.

Diğer bütün özellikler aynıdır.Her iki modelde suya ve toza karşı dayanıklılığıda bulunuyor. Elimizden geldiği kadar sizlere Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus hangisi daha iyi konusunda yardımcı olmak istedik. Eğer yeterli gelmezse alt tarafa da sizi sıkmayacak şekilde bir tablo ekledik.

Bu arada en büyük farkı yazmayı unuttuk. Samsung Galaxy S9 modeli 4599 TL’den satışa sunulacak. Galaxy S9 Plus ise 5199 TL’den satışa sunulacak.

Artık hangi modeli alacağınıza siz karar verirsiniz. Ama bize sorarsanız ise aradaki 600 TL’lik fark sizi etkilemiyecek ise kesinlikle Galaxy S9 Plus alınız.

GALAXY S9 GALAXY S9 PLUS
Ekran Boyutu5.8 inç6.2 inç
Piksel Yoğunluğu570 PPI531 PPI
EkranSuper AMOLEDSuper AMOLED
Ekran/Gövde OranıYüzde 84.14Yüzde 83.61
Batarya Kapasitesi 3000 mAh3500 mAh
Kablosuz Hızlı ŞarjEvetEvet
Arka Kamera Çözünürlüğü12 MP12 MP
Ön Kamera Çözünürlüğü8 MP8 MP
ChipsetSamsung Xynos 9 Series 9810Samsung Xynos 9 Series 9810
Ana İşlemci Quad-core 2.8 GHz ExynosQuad-core 2.8 GHz Exynos
CPU2.8 GHz2.8 GHz
RAM4 GB6 GB
Dahili Depolama64 GB64 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
Ağırlık163 Gram189 Gram
4.5G TeknolojisiCAT 18CAT 18
İşletim SistemiAndroid 8.1 OreoAndroid 8.1 Oreo
NFCVarVar
Suya ve Toza karşı dayanaklılıkVarVar
Parmak İziVarVar
Fiyat4599 TL5199 TL
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