Samsung Galaxy S9 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

CES 2018 kapsamında teknoloji dünyasının önemli firmalarını yeni ürünlerini tanıtmaya devam ederken bazılarıysa önümüzdeki dönemlerde yapılacak tanıtımlar için kullanıcıları heyecanlandırmayı tercih ediyorlar.

Akıllı telefon pazarının etkili isimlerinden olan Samsung, Galaxy S9 modelinin tanıtım tarihi hakkında açıklamalar yaparak fuara ürün tanıtmadan damga vurmayı başardı.

Samsung’un yeni tepe modelleri olacak olan Galaxy S9 serisinin CES’i es geçip MWC 2018’de tanıtılacağı daha önceden de tahmin ediliyordu. CES’i başlaması ve Samsung’un da bu tahminleri destekleyecek şekilde hareket etmesiyle yeni modellerin tanıtımının Şubat ayına kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Samsung Mobil Başkanı olarak görev yapan DJ Koh’un yaptığı açıklamayla onaylanan bu tahmin, resmiyet kazanmış oldu. CES 2018’de yaptığı konuşmada başladıkları devrimin durmayacağını söyledi.

Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy S8 modellerini Mart ayında düzenlenen etkinlikte duyurmuş ve Nisan ayında satışa sunmuştu. 2018’de Galaxy S9 modellerinin Şubat ayında duyurulacağını düşündüğümüzde, yeni akıllı telefonların Mart ayında satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

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