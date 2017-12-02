Samsung Galaxy S9 tahmin edilen özellikleri

Samsung firmasının yakın zamanda resmi duyurusunu yapacağı yeni telefonu Samsung Galaxy S9 hakkında ortaya atılan iddiaları siz değerli okurlarımız için araştırdık.

Özellikle S8 telefonu ile yakaladığı çıkışı S9 ile sürdürmek isteyen firmanın yeni telefonunda bakalım ne gibi özelliklerin olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S9 ekran özellikleri

Öncelikle bu telefonun ekran boyutu konusunda 6 inç altında bir boyut ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kullanıcılarının yorumlarını dikkate alacak olan firmanın bu telefonda tercih edeceği ekran çözünürlüğü ise 1440 x 2960 piksel yani QHD çözünürlükte gelecek. Malum amiral gemi sınıfın en başarılı telefonu olma özelliğini taşıyacak olan telefonun başka bir çözünürlük ile gelmesi beklenemezdi. Süper AMOLED ekran teknolojisini barındıracak olan telefonun birçok özelliği kullanıcılarına sunması bekleniyor. Çizilmelere karşı dirençli cam, HDR, Multi Touch ve Sürekli açık ekran teknolojisi bu telefonda gelmesi muhtemel özellikler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S9 batarya özellikleri

Diğer telefonlarında tercih ettiği batarya kapasitelerinin üstünde bu telefonda çıkacak olan firmanın 4000 mAh veya buna yakın bir batarya gücü seçmesine artık muhtemel gözüyle bakılıyor. Çünkü batarya konusunda daha önceki modellerinde ciddi sıkıntılar çeken firmanın bu sefer kullanıcılarına daha uzun süreli kullanım sunan bir batarya hizmeti vermesi bekleniyor. Şarj tipi olarak C tipi kullanım ile gelecek Samsung Galaxy S9 modelinin hızlı şarj özelliği sayesinde yarım saat gibi bir sürede % 50’den fazla dolum yapması beklenmektedir.

Samsung Galaxy S9 kamera özellikleri

Kamera konusunda zaten piyasanın en iyi çözünürlüğüne sahip olan kameraları tercih eden Samsung firmasının Samsung Galaxy S9 modelinde yine üst düzey bir kamera çözünürlüğü sunması bekleniyor. 16 MP çözünürlük üstünde bir kamera ile gelmesi beklenen telefonda arka iki kamera da 16 MP çözünürlüğün üstünde olacaktır. Ön kamera konusunda 12 veya 16 arasında tercih yapması gelen sızıntılar arasında ilk sırada yer almaktadır. Video çekimi konusunda ise Ultra HD çekim sunacak oan Samsung Galaxy S9 modelinin 2160 piksel çözünürlük ile gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S9 temel özellikleri

Kendi yonga setini tercih edecek olan Samsung Galaxy S9’da Samsung Exynos 9 serisi 9810 çip seti tercih edilecektir. Apple firmasının Bionic 11 tercih etmesinden sonra en üst seviye olan çip setinin gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. CPU üretim teknolojisi ise 10 NM kapasitesinde kullanıcıların hizmetine sunulacak gibi duruyor. 6 GB veya 8 GB RAM’a sahip olmasına kesin gözüyle bakılan bu telefonun dahili depolama konusunda da 64 GB veya 128 GB depolama alanları ile gelmesi de gelen bilgiler arasında.

Renk seçenekleri olarak Altın, Siyah, Gümüş , Gri, Mavi renklerde gelecek olan telefonun gövdesinde tercih edeceği malzemenin metal alaşımdan olması darbelere dayanıklı olmasını sağlayacaktır. İşletim sistemi olarak ise Android Oreo 8.0 ile gelecek olan Samsung Galaxy S9 o zamana kadar çıkan bütün güncellemeleri bünyesinde barındıracaktır.

Suya dayanıklılık sertifikası olan IPX8, Toza dayanıklılık sertifikası olan IPX6 sertifikalarını elinde bulunduracak olan bu telefonun aynı zamanda FaceID teknolojisini de kullanıcılarının hizmetine sunmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce denediği modellerinde başarısız sonuçlar alan Samsung’un bu sefer bu konuda çığır açacak bir teknoloji ile gelmesi bekleniyor.

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