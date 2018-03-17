Samsung Galaxy S9 Plus şarj az gidiyor diyorsanız size bir önerimiz bulunuyor.

Fotoğraf: ZeroLemon

Bildiğiniz üzere akıllı telefonların şarjı 1 gün bile neredeyse gitmemektedir. Çok aktif kullanan kişiler yanında ekstradan taşınabilir şarj cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlarda kapasite arttıkça ebatta doğru orantılı olarak arttığı için mecburen taşıması da zor olmaktadır.

Yanında taşınabilir şarj cihazı ile içli dışı yaşamak istemiyorsanız ZeroLemon isimli bir teknoloji şirketi 5200 mAh kapasitesine sahip bir kılıf üretti. Bu şirket sadece Galaxy S9 Plus değil, diğer bütün telefonlar için bataryalı kılıf üretmektedir.

Galaxy S9 Plus için üretilen bu kılıf sadece şarj desteği sunmuyor. 360 derece tamamen telefonu darbelerden ve çiziklerden korumaktadır.

Samsung Galaxy S9 Plus bataryalı kılıf fiyatı ise yurt dışında 39.99 dolardır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)