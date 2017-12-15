Samsung Galaxy S9 kılıf çeşitleri ve fiyatları

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S9 için geri sayım başladı diyebiliriz.

Son zamanlarda internette en çok haberi yapılan olan Galaxy S9 henüz resmi olarak tanıtılmadan Galaxy S9 kılıfları çıkmaya başladı.Evet garip ama Alibaba’da Galaxy S9 kılıfları satılmaya başlandı.Tabi normal olarak şu an Galaxy S9 kılıf siparişi veren olmayacaktır.Zaten bu tarz ilanlar sadece alışveriş sitesinde yerini hazırlamak için koyulmaktadır.Resmi olarak tanıtıldıktan sonra telefonun ebatları netleştikten sonra Galaxy S9 kılıfları daha net olacaktır.

İşin açıkcası 4 Bin TL üstü bir telefon alıyorsunuz, çakma bir kılıf kullanmayı neden tercih edesiniz ki. Orjinal fiyatları pahalı gelirse sağlam ürünler üreten aksesuar şirketleri bulunmaktadır.Buralara da bakarak çin mallarından daha kaliteli ürünler bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy S9 orjinal kılıf çeşitleri ise az çok belli oldu diyebiliriz.Bildiğiniz üzere Samsung’un resmi aksesuar satış sitesinde orjinal kılıflar satılmaktadır.Genellikle Samsung yeni çıkardığı telefon modelleri için aşağıdaki kılıf çeşitleri koymaktadır.Neden derseniz bu kılıf çeşitleri hem kulllanışlı hem sağlam olduğu için tercih edilmektedir.

Galaxy S9 kılıf çeşitleri

Alcantara kılıf: Bu kılıf çeşiti orjinal kılıf çeşitleri arasında en ucuz olanı diyebiliriz.Fiyatı ise ortalama olarak 189 TL civarlarındadır.

Clear View Kılıf: Bu kılıf çeşiti ise en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır.Telefonun kapağını açmadan kapak üzerinden tüm bildirimleri görebilirsiniz.Direk olarak LED ışıkları yansıttığı için çok güzel bir görüntü oluşturmaktadır.Ortalama fiyatı ise 249 TL civarlarındadır.

Galaxy S9 LED Flip cüzdan kılıf: Samsung daha önce böyle bir kılıf çıkarmamıştı.Bu model için çıkartırsa çok tercih edilebilir.Artık telefonlar büyük olduğu için cüzdan taşımak yerine cüzdanlı kılıf almak daha avantajlı hale gelmektedir.İlk defa üretileceği için malesef fiyat tahmin edemiyoruz.

Silikon kılıf: Samsung her modeline ürettiği gibi Galaxy S9 içinde böyle bir kılıf üretecektir.En ucuz ve basit bir kılıftır.Ortalama fiyatı ise 49 TL olması beklenmektedir.

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