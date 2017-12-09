Samsung Galaxy S9 için yeniden tasarım yapacak

2016 yılında yaşadığı şansızlıklar yüzünden 2017 yılına büyük emekler sarf ederek giren Samsung firmasının verdiği emekler boşa gitmedi.

Özellikle S8 ve Plus modelleri ile tüm dikkatleri üzerine çekme başarısı gösteren firmanın yeni yılda çıkacak olan S9 Telefonu üzerinden uzun çalışmalar yaptığı ve yeni tasarım ile karşımıza çıkması bekleniyor.

2018 yılının ortalarına doğru karşımıza çıkması beklenen Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin özellikle arka kısmı için çalışmalarına hız veren firmanın farklı bir konsept sunarak gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle de parmak izi okuyucu sensörü üzerinde çalışmalarını hızlandıran firmanın ne gibi değişiklikler yapacağı şu an için gerçekten merak edilen konuların başında geliyor.

Parmak izi sensörü konusunda birçok kullanıcısından şikayet alan firmanın özellikle bu özelliği farklı bir alanda kullanması bekleniyor. S8 modellerine çift kamera özelliğini tercih etmeyerek amiral gemi sınıfının bu özellik bakımından uzağında kalan Samsung firmasının yeni modelinde hem çift kamera hem de parmak izi sensörünü arka kapak üzerinde kullanacağı tahmin ediliyor. Parmak izini tamamen oval bir yapıda sunarak % 100 verim alma çabasında olan Samsung bakalım bu çıkan söylentileri ne kadar karşılayacak.

Ekran boyutu konusunda 6.3 inçlik ekrana sahip olan modeller üzerine çalışan ve büyük ekran severleri sevindirecek olan Samsung’un yakın zamanda bizlere bu konuda hakkında detaylar sunması bekleniyor. İşte uzun zamandır merak ettiğimiz Samsung Galaxy S9’un arka tasarımı hakkında ortaya atılan iddialar.

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