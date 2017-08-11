Samsung Galaxy S9 en hızlı telefon olabilir

Samsung Galaxy S9 hakkında söylentiler hergeçen gün artmaya devam ediyor.

Teknoloji endüstrisi giderek telefonları daha hızlı hâle gelirken, Samsung da bu akıma Galaxy S9 ile uyacak gibi duruyor. Bugün firma tarafından yeni bir açıklama gelirken, Samsung Exynos işlemci çipsetleri için yeni LTE modemler geliştiriyor.

Bunun asıl önemi ise Samsung’un sektörde bir ilki gerçekleştiriyor oluşu. Yeni LTE modemler sayesinde Samsung Galaxy S9 telefonu 1.2 Gbps hıza ulaşacak, Galaxy S8’e göre yüzde 20 hızlanacak. Yenilenmiş modemler sayesinde Samsung telefonlar sadece 10 saniye içinde HD bir filmi indirebilecek.

Galaxy S9 için hedeflenen yeni bağlantı sistemi, aynı zamanda telefonu beklenen 5G teknolojisine de hazır hâle getirecek. Firmanın Şubat ayındaki MWC 2018 fuarında yeni cihazlarını duyurması bekleniyor.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)