Samsung Galaxy S8 Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy S8 fiyatı ne kadar olabilir konusunda çıkan bazı söylentileri sizlere iletmek istedik.

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S8 için söylentiler hızla artmaya devam ediyor.Galaxy Note 7 ile yaşadığı şanssızlık sonrasında Samsung, Galaxy S8 ile tekrardan prestijini artırmak istiyor.Samsung Galaxy S8 fiyatı konusunda yeni söylentiler çıkmaya devam ediyor.Resmi olmayan sızıntı haberlere göre Galaxy S8 modeli, Galaxy S7 modelinden yüzde 20 daha pahalı olabileceği belirtilmektedir.

Bu dedikodulara göre kıyaslama yaptığımızda Galaxy S7 modeli 2400 TL civarlarında satılmaktadır.Eğer yüzde 20 daha pahalı olacağını hesaplarsak 2880 TL ile 3000 TL arasında Türkiye satış fiyatı olabilir.Tabi bu fiyat politikası ile Galaxy S8 ne kadar tercih edilir bunu zaman gösterebilir.Samsung Galaxy S8 hakkında söylentiler çıkmaya devam ettikçe sizleri bilgilendireceğiz.Ayrıca Galaxy S8 modeli Nisan ayında tanıtılması beklenmektedir.2017 Mayıs ayında ise raflardaki yerini alabilir.

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