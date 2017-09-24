Samsung Galaxy S7 bildirim geldiğinde flash’ın yanması

Akıllı telefonlarda bilinmeyen birçok farklı özellikler bulunmaktadır.

Handan isimli ziyaretçimiz Galaxy S7 modeli aldığını, arkadaşında da aynı model olduğunu ve mesaj yada bildirim geldiğinde flash’ın yanıp söndüğünü, bu ayarlamayı nasıl yapabilirim konusunda yardım istemiştir.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelinde bildirim geldiğinde flash ile haber verme özelliği bulunmaktadır.Aşağıdaki adımları uygulayarak kamera ışığını aktif edebilirsiniz.

Ana ekrandan Uygulamalar öğresine dokunun.

Ayarlar öğesine dokunun

Erişilebilirlik öğesine dokunun

Duyma öğesine dokunun

Işıklı bildirim sekmesini seçin.

Kamera veya ekran olarak iki seçenek olacaktır. Kendinize uygun seçeneği aktif hale getirmeniz durumunda bildirim geldiğinde ışık yanacaktır.

Hatırlatma: Bu özelliği aktif ettiğiniz şarj sürenizde ufak bir azalma görülebilir.Özellikle whatsApp,Facebook v.s. bunun gibi sosyal medya uygulamaları çok sık kullanıyorsanız flash devamlı yanıp söneceği için çevrenizdekileri rahatsız edebileceğini unutmayınız.

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