Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Ekran Kilidi Açıp Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Samsung S6 ve S6 Edge modelinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biride ekran kilidi açma ve kırma sorunudur. Bu problemi çözmek için makalenin devamını okuyunuz.

Telefonunuzda ekran kilidini ve tuş kilidini defalarca yanlış girdiyseniz yada bir şekilde unuttuysanız kırmanın 2 farklı yolu vardır. Bu yöntemleri uygulamadan önce telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun.

Samsung Galaxy S6 ile S6 Edge cihazınızda yer alan Ses Açma tuşuyla Açma tuşuna aynı anda basın. Samsung logosunu görür görmez tuşları bırakın. Logo gelmezse gelene dek bekleyin. Buradan Wipe Data/ Factory Reset kısmını seçin. Ses tuşları ile beraber seçenekler içinde gezinmeniz mümkün. Wipe Data / Factory Reset şıkkını seçerek Yes tuşuna basın. Son olarak Reboot System Now yazısı çıkınca işleminiz sona ermiş olacaktır.

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