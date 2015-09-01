Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Ekran Kilidi Açıp Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?
Samsung S6 ve S6 Edge modelinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biride ekran kilidi açma ve kırma sorunudur. Bu problemi çözmek için makalenin devamını okuyunuz.
Telefonunuzda ekran kilidini ve tuş kilidini defalarca yanlış girdiyseniz yada bir şekilde unuttuysanız kırmanın 2 farklı yolu vardır. Bu yöntemleri uygulamadan önce telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun.
Samsung Galaxy S6 ile S6 Edge cihazınızda yer alan Ses Açma tuşuyla Açma tuşuna aynı anda basın. Samsung logosunu görür görmez tuşları bırakın. Logo gelmezse gelene dek bekleyin. Buradan Wipe Data/ Factory Reset kısmını seçin. Ses tuşları ile beraber seçenekler içinde gezinmeniz mümkün. Wipe Data / Factory Reset şıkkını seçerek Yes tuşuna basın. Son olarak Reboot System Now yazısı çıkınca işleminiz sona ermiş olacaktır.
ekrem
14 Haziran 2016 at 11:14
logo gelmıy hemen kapanıy
Teknoloji
14 Haziran 2016 at 12:18
Eğer logo gelmiyorsa servise vermenizi tavsiye ediyoruz.
yunus Ünal
12 Ekim 2016 at 08:32
Benim s6 edgede parmak izim vardi fakat icinde bilgiler vardi telefon kayboldu birinin eline dustuyse sifreyi kirarsa bilgilerime ulasabilirmi
Teknoloji
13 Ekim 2016 at 17:42
Sizin parmak izinizi kırması çok çok zordur.
dilan
21 Kasım 2016 at 13:07
Telefonum s4 ekran pinini unuttum reset atmadan nasil kirabilirim
Teknoloji
22 Kasım 2016 at 12:50
Dilan hanım merhabalar,
Aşağıdaki yazımızın size faydası olacaktır.
http://www.teknoscrool.com/bilim-ve-teknoloji/galaxy-s4-desen-kilidini-unuttum-desen-kilidi-nasil-kirilir-7137/
tyy
12 Mayıs 2017 at 14:52
telefon açıkken nasıl yapacagız batarya yokki cıkarıp kapatalım
tyy
12 Mayıs 2017 at 16:44
telefonu kkapatamıyorum ki diger işlemleri yapayım
Teknoloji
13 Mayıs 2017 at 14:00
Merhabalar,
kapatma tuşuna uzun süre basılı tuttuğunuzda kapanma gerçekleşiyor mu?