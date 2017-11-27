Samsung Galaxy S6 Android 8.0 Oreo alabilir

Samsung Galaxy S6 modeli kullanıcılarına güzel bir haberimiz var diyelim.

Bildiğiniz üzere Android işletim sisteminin son sürümü Android 8.0 Oreo’dur.Bu güncellemeyi alacak telefonların resmi olarak açıklanması bekleniyordu.Samsung bu konularda çok dikkatli bir şekilde hiçbir bilgi sızdırmıyor.Fakat bugün sosyal medyada bir fotoğraf karesi herkesi şaşırttı.Hangi Samsung modellerinin Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağına dair resmi olmaya bir resim paylaşıldı.Samsung’un son modelleri zaten bu güncellemeyi alacak.Fotoğrafa baktığımızda ise Galaxy S6 modelininde bu güncellemeyi alacağı yazmaktadır.

Aslında Galaxy S6 modeline çok sıcak bakılmıyordu.Çünkü bu modelin üstüne birçok amiral gemisi modeli tanıtılmıştı.Galaxy S6 edge ve plus modelininde Oreo güncellemesine kavuşacağını hatırlatmak isteriz.Tabi bu bilgiler resmi olmadığı için malesef şimdilik bir söylenti haber niteliği taşımaktadır.Bu arad fotoğrafı Çin sosyal medya sitesine koyan kişinin Samsung sızdırıcısı olduğu belirtiliyor.Listeye bakıldığında ise malesef Galaxy Note 4 modelinin almayacağını görüyoruz.Güncelleme zamanına baktığımızda da 2 yıl içerisinde ulaşacağı yazmaktadır.Normal olarak sıraya baktığımızda ise ilk olarak amiral gemisi modelleri alacak.Artık Galaxy S6’ya ne zaman gelir bilemeyiz.

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