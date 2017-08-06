Samsung Galaxy On7 Prime sizce nasıl?

Samsung’un beklenen akıllı telefonu Galaxy On7 Prime, geçtiğimiz gün Türkiye’de de resmen satışa sunuldu. Orta segmentin iddialı telefonlarından Samsung Galaxy On7 Prime, doğrudan distribütör garantili olarak satılmakta.

Samsung Galaxy On7 Prime Ekran ve Tasarım

5.5 inç ve 1920x1080p çözünürlüklü Full HD ekranla çıkan cihaz, aynı zamanda 401ppi piksel derinliğine sahip. LCD ekran teknolojisi tercih edilirken, aynı zamanda Corning Gorilla Glass 4 ile de çizilmeye dirençli. Genel olarak orta segmentli bir telefona göre gayet başarılı bir ekrana, canlı renklere sahip.

151.7x75x8mm ölçülerinde telefon, aynı zamanda altın ve siyah renk seçenekleriyle satılıyor. Metalik kasa ise gayet premium bir görünüm sağlıyor.

Samsung Galaxy On7 Prime Bataryası

3300mAh bataryayla gelen telefon, ekranına baktığımızda bu alanda da yeterli düzeyde. Samsung Galaxy On7 Prime’ın pili bir günü rahatlıkla çıkarırken, ortalama olarak 21 saat konuşma süresi ve 14 saat de video oynatma sunuyor. Bataryayı değiştirme şansınız ise bulunmuyor.

Samsung Galaxy On7 Prime Teknik Özellikleri

Firma cihazda kendi işlemci çipseti olan Samsung Exynos 7 Octa 7870’i kullanırken, çekirdeklerin CPU frekansı ise 1.6GHz hızında. Mali-T830 MP2 grafik biriminin tercih edildiği telefon, AnTuTu’dan ise 46500 puan almış durumda.

On7 Prime, 3GB RAM’le gelirken, 32GB da dahili hafızaya sahip fakat bunu microSD kart desteğiyle 128GB’a kadar çıkartmak mümkün.

Samsung Galaxy On7 Prime Kamerası

Beklenen telefonda başarılı bir kamera bulunurken, arkada 13MP bir lens tercih edilmiş. Optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmasa da, coğrafi konum etiketleyebiliyor, manuel olarak odaklanabiliyor ve panoroma, HDR gibi modlara geçiş yapabiliyorsunuz.

LED flaşa sahip olan cihazın ön tarafında da selfie fotoğraflar için 8MP bir lens mevcut.1080p çözünürlükte video kaydı da alabilen cihaz, kamera performansı olarak gayet başarılı diyebiliriz. Hatta orta segmentte olduğunu neredeyse hissettirmiyor bile.

Samsung Galaxy On7 Prime Fiyatı

Her yönüyle orta segment piyasasında iddialı bir cihaz olacağa benzeyen On7 Prime, şu anda Samsung Türkiye garantili olarak yaklaşık 1450 TL fiyat etiketiyle satılıyor ve ücretsiz olarak evinize kargolanıyor.

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