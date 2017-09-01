Samsung Galaxy Note 8 yorumları

Samsung Galaxy Note 8 artık resmi ve beklenen yeni phablet hakkında hemen hemen her bilgiye sahibiz. Samsung, 23 Ağustos’ta New York’ta resmi tanıtımı yaparken, önümüzdeki dönemde de satışı başlayacak.

Samsung Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şu anda pek çok ülkede Galaxy Note 8 ön siparişleri başlarken, cihazın resmi çıkışına birkaç hafta kaldı. 15 Eylül 2017’de ABD ve Avrupa’da çıkacak olan phablet, Avustralya’ya ise bir hafta geç gelecek.

Telefonun fiyatı tabii ki pahalı olacak ve açıkçası bu bizi şaşırtmadı. İngiltere çıkış fiyatı 869 sterlin, ABD çıkış fiyatı ise 930 dolar olarak belirlenirken, Galaxy S8 Plus modelinden daha pahalı ve 128GB ile 256GB iPhone 7 Plus modellerinin arasında kalıyor.

Samsung Galaxy Note 8 Ekranı

Samsung, Galaxy Note 8 ile phablet geleneğini devam ettirirken, oldukça büyük ekranlı bir telefonla karşımıza çıkıyor. 6.3 inç Super AMOLED Infinity Display teknolojili cihaz, S8 Plus’ın 6.2 inç ekranından da büyük.

Bir kere daha çerçeveler minimum büyüklükte tutulurken, üründe Quad HD yani 2960x1400p çözünürlük ve 521ppi piksel derinliği var. Buna rağmen S8 Plus’ta 529ppi, S8’te ise 570ppi bulunuyordu. Yine de Galaxy Note 8, şimdiye kadar gördüğümüz tüm Samsung telefonlardan çok daha parlak ve renkli duruyor. Özellikle mobil cihazlardan film izlemeyi sevenler bayılacak gibi.

Ayrıca HDR uyumluluğu da bulunurken, bu sayede Netflix veya Amazon Prime gibi servislerden yüksek kaliteli videolar izlenebilecek.

Samsung Galaxy Note 8 S Pen

Geniş ekranın yanı sıra, Note 8’in anahtar özelliklerinden birisi de S Pen oluyor. Kalem telefon kasasının yanında yer alırken, basit bir bas bırak sistemiyle dışarı çıkartmak mümkün. Bu sefer Güney Kore menşeli teknoloji devi, S Pen’in basınç hassasiyetini de arttırmış ve daha iyi bir yanıtlama süresi koymuş.

Samsung’un S Pen’i, Microsoft’un Surface Pro stylusuna göre çok daha az gecikmeli çalışırken, maalesef bataryanın yerini azaltması bir eksiklik. S Pen’e ayrılan yer yüzünden, batarya 3300mAh seviyesine çekilmiş. Oysa ki Galaxy S8 Plus’ta dahi 3500mAh gücünde bir batarya vardı.

Samsung Galaxy Note 8 Tasarımı

Cam ve metal karışımı premium bir tasarıma sahip olan Galaxy Note 8, aslına bakarsanız birkaç ufak değişiklik dışında hemen hemen aynı Galaxy S8 Plus gibi.

İlk olarak, Note 8 hem ekranı, hem de S Pen yeri sebebiyle ele daha büyük geliyor. Cihaz 162.5 x 74.8 x 8.6mm ölçülerine ve 195g ağırlığa sahip. Üstelik Galaxy Note 2’den beri en ince cihaz ünvanı kendisinde. Parmak izi tarayıcısı ise hemen arkada kameranın yanında yer alıyor fakat artık bulması, kullanımı daha kolay.

Samsung Galaxy Note 8 Renkleri

Samsung Galaxy Note 8 dört farklı renk seçeneğine sahip olsa da, bunlar bölgelere göre değişiklik gösterecek. Renkler de siyah, altın, mavi ve gri olarak açıklandı. Örneğin ABD’de de mavi renk olmazken, İngiltere ve Avustralya’da ise gri seçeneği olmayacak. Türkiye’yi ise henüz bilmiyoruz.

Samsung Galaxy Note 8 Kamera

Galaxy Note 8, Samsung’un ilk çift arka kameralı amiral gemisi telefonu olma özelliğine sahip. Cihazın arkasında 12MP telefoto ve 12MP geniş açı olmak üzere 2X optik zoomlu çift lens yer alıyor. Bunlar beraber çalışabildiği gibi, bağımsız olarak da kullanılabiliyorlar.

Ön tarafta ise selfie fotoğraflar ve görüntülü konuşmalar için 8MPp bir lens mevcut.

Samsung Galaxy Note 8 Batarya

Galaxy Note 8, Samsung’un en büyük ekranlı telefonu olsa da, en büyük bataryaya sahip olanı değil. Galaxy Note 8’de 3300mAh batarya yer alırken, bu yönüyle Galaxy S8 Plus’a (3500mAh) göre daha küçük.

Bunun arkasında iki sebep yatıyor. Birincisi, telefon kasasında S Pen’in kapladığı yer ve bu sebeple de batarya alanının ufalması. İkincisi ise Galaxy Note 7’de yaşanan batarya patlamalarının tekrar yaşanmasından korkulması.

İyi haber ise Note 8’in bataryasında hem hızlı şarj, hem de kablosuz şarj özellikleri yer almakta.

Samsung Galaxy Note 8 İşletim Sistemi ve Teknik Özellikler

Firmanın en yeni amiral gemisi ABD’de Qualcomm Snapdragon 835 çipsetle, Avrupa ve diğer bölgelerde ise kendi çipseti Exynos 8895 ile çıkıyor. Her iki sistemde de 6GB RAM bulunurken, S8 sürümlerine göre 2GB RAM artışına gidilmiş.

Note 8’in 64GB, 128GB ve 256GB sürümleri olacakken, bu üç sürümün her ülkede satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Her şeye rağmen, microSD kart desteği yer alıyor ve bu sayede dahili hafızayı yükseltebileceğiz.

Yazılım kısmında Samsung, TouchWiz arayüzünü yeniden adlandırmış ve Samsung Experience adını uygun görmüş. Note 8, Android 7.1.1 ile kutudan çıkacak ve başlangıçta Android 8 Oreo yer almayacak. Buna rağmen ilerleyen dönemlerde tabii ki eklenecektir.

Bağlantı yönünden ise cihazda 4G LTE (Cat 16) Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve USB Type-C yer alıyor.

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