Samsung Galaxy Note 8 özellikleri

Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 modelini tanıttı.Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy Note 7’de yaşadığı sorunlardan sonra Galaxy Note 8’in üzerine çok durduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy Note 8 büyük ekranlı olarak geldi.Note 7 modeli 5.7 inç büyüklüğüne sahipken Galaxy Note 8 6.3 inçlik bir ekrana sahiptir.Bu kadar büyük bir telefonu kullanmak çok zor olmayacaktır.

İsterseniz Samsung Galaxy Note 8 teknik özelliklerine bakalım;

Galaxy Note 8 ekranı 6.3 inçlik dev bir ekrana sahiptir.Bu ekran her zaman olduğu gibi Super AMOLED ekran teknolojisidir.Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve ekran/gövde oranı ise yüzde 82.17’dir.6.3 inçlik bir ekranı ise 3300 mAh’lık bir batarya destekliyor.İlk bakışta kapasite az gibi gözüksede Super AMOLED ekran olması yeterli kılmaktadır.Hızlı şarj özelliği ve kablosuz şarj özelliğide bulunuyor.Tabi kablosuz şarj için ekstradan aksesuar almanız gerekmektedir.

Galaxy Note 8 kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 12 megapiksellik iki adet kamerası bulunmaktadır.Ön kamerası kaç megapiksel diye araştırıyorsanız 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy Note 8 işlemci gücüne baktığımızda ise 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Octa 8895 yonga seti bulunmaktadır.Bu yonga seti zaten çok hızlı bir chipset, 6 GB RAM ile performans konusunda hiç bir sıkıntınız olmayacaktır.64 GB’lık dahili depolama hafızasına bulunurken ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8‘de inanmayacaksınız ama CAT 16 4.5G teknolojisi bulunuyor.Yani saniyede 1000 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Tabi bu GSM operatörleri destekliyorsa görebilirsiniz.Android’in son sürümü olan 7.1.1 Nougat sürümü ve NFC desteği yer alıyor.Galaxy Note 8’de kızılötesi var mı diye merak ediyorsanız malesef bulunmamaktadır.Yani tek eksiklik bu diyebiliriz.

Suya ve toza karşı dayanıklılığı ve parmak izi okuyucusu ile tam donanımlı bir telefon.Note 8 4999 TL’den satılması sonrasında bakalım nasıl bir talep göreceğini merak ediyoruz.

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