Samsung Galaxy Note 8 orjinal S Pen fiyatı

Samsung Galaxy Note 8 S Pen kayboldu! Yenisini nasıl alabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Arkadaşlar bugün mail adresimize oldukça ilginç ve cevabını bulamadığımız bir soru geldi.Üzeyir isimli bir ziyaretçimiz geçen hafta Samsung Galaxy Note 8 aldığını, dün gece S Pen’i kaybettiğini yazmıştır.Bizden nereden bulabileceği konusunda yardım istemiştir.

İnternet uzun bir süre araştırdığımızda malesef Note 8 S Pen satım ilanı göremedik.Piyasada Note 2,Note 3, Note 4 ve Note 5 S Pen bulunuyor.Tabi bunlar orjinal değil.Yorumlara baktığımızda ise genel olarak hassasiyetin çok kötü olduğunu memnun kalınmadığı yazılmaktadır.Galaxy Note 8 satılık S Pen ilanları ilerleyen zamanlarda başlayacaktır.Tabi orjinal yerine çakma Note 8 S Pen ilanları daha fazla olacak.Kafanızda Note 5 S Pen, Note 8 S Pen uyumlu olur mu diye merak ediyorsanız malesef uymamaktadır.Note 5 modelinin 1.6 mm kalınlığında bir ucu, Note 8’in ise 0.7 mm’dir.

Diyeceksiniz ki yurtdışı sitelerine baktınız mı ? Evet yurtdışı Aliexpress,Geek, gibi sitelere baktık ve bulamadık.Son anda Samsung’un yurtdışı resmi internet sitesine baktığımızda 49.99 dolardan satıldığını gördük. Samsung’un resmi aksesuar sitesine baktığımızda ise Note 5 modelinin olduğunu gördük.İlerleyen günlerde geleceğine hiç şüphe yok.Ama ben bekleyemem derseniz yurtdışı sitesinden alabilirsiniz.

Bizim size tavsiyemiz ise kesinlikle orjinal S Pen alınız.Çakma S Pen’lerin hassasiyeti hiç olmayacak derecede az ve kalitesiz durmaktadır.İki katını verin ama orjinal S Pen satın alınız.

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