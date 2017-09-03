Samsung Galaxy Note 8 ile Galaxy S8 Plus karşılaştırması

Galaxy Note 8 yada Galaxy S8 Plus almak istiyorsanız ve hangisini tercih etmeliyim diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Samsung bu yıl zaten phablet amiral gemisi bir telefon olan Galaxy S8 Plus’ı çıkarmıştı fakat şimdi de yanına Galaxy Note 8 ekleniyor. Yeni telefon S8 Plus’tan da daha büyükken, yanında S Pen Stylus ile geliyor. Peki aralarındaki farklar neler?

Tasarım

Her iki telefonun da benzer kavisli tasarımları var ve arka tarafları cam, ön tarafları ise metal malzeme. Note 8 daha dikdörtgen bir yapıya sahipken, genişliği ve ağırlığı da fazla. İşin garip yanı, Note 8 daha geniş olsa da uzun ekranı sebebiyle daha ince hissettiriyor.

Ayrıca Note 8’in arka tarafı da daha farklı duruyor. Her iki telefonun da arkasında parmak izi tarayıcı ve kamera yer alırken, Note 8’in çift kamerası fazla yer kaplıyor. Tabii bir de renk seçenekleri var ve Galaxy S8 Plus bu tarafta daha fazla seçenek sunuyor.

Buna rağmen, iki cihazda da IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikası var ve havuzda dahi çalışıyorlar.

Ekran

Galaxy Note 8’de büyük bir 6.3 inç 1440×2960 pikselli Super AMOLED ekran yer alırken, Galaxy S8 Plus’ta ise 6.2 inç Super AMOLED ekran aynı çözünürlükte bulunuyor. Note 8’in piksel derinliği 521’ken, S8 Plus’ta ise 529ppi mevcut.

Diğer yönlerden iki cihazın ekranları oldukça benzer. İkis ide kavisli, geniş ekrana sahipken neredeyse çerçeveleri yok. Temel fark ise Galaxy Note 8’in S Pen stylus ile geliyor olması.

İşletim Sistemi ve Teknik Özellikler

Galaxy S8 Plus’ın 4GB RAM’ine karşılık Note 8 modelinde 6GB RAM mevcut. İşlemci olarak birbirlerine benziyorlar ve 8 çekirdekli çipsetler mevcut. Bölgeye göre Qualcomm Snapdragon 835 ya da Exynos 885 çipset bulunuyor.

Bu özellikler her iki telefonu da inanılmaz derecede güçlü yaparken, makul miktarda da saklama alanına sahipler. Galaxy Note 8’de 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri varken, Galaxy S8 Plus’ta ise sadece 64GB seçeneği var. Buna rağmen ikisini de microSD kart slotu ile 256GB’a kadar yükseltmek mümkün.

İki cihaz da kutudan Android 7.1.1 işletim sistemiyle çıkıyor fakat ilerleyen dönemlerde Android Oreo’ya yükseltme alabilecekler.

Kamera ve Batarya

Aralarındaki en büyük fark ise muhtemelen kameraları çünkü Samsung, Galaxy Note 8 modelinde çift lens kullanmayı tercih etti.

Her iki lens de 12MP çözünürlüğündeyken, birisi geniş açılı, diğeri ise telefoto lensi. Ekstra lens farklı efektler almanıza ve alan derinliği yaratmanıza imkan tanıyor. Aynı zamanda aynı anda iki fotoğrafı bir arada çekebiliyorsunuz ve birisi yakın çekim, diğeri ise geniş açılı oluyor. Her iki Note 8 lensi de optik görüntü sabitleyiciye sahip.

Selfie kameralarında ise farklılık yok ve her iki telefonda da 8MP f/1.7 diyafram aralıklı ön kamera mevcut.

Batarya kısmında ise şaşırtıcı şekilde Galaxy S8 Plus daha büyük. Her ne kadar S8 Plus’ın ekranı daha ufak olsa da, 3500mAh bataryası bulunuyor. Note 8’de ise 3300mAh batarya mevcut. Bunun sebebi de muhtemelen Galaxy Note 7’de yaşanan sorunların tekrar meydana gelmesinden korkulması.

Tasarım

Özellikleri

Fiyat Özet Fiyat Galaxy S8 Plus kesinlikle ucuz bir cihaz değil ve şu anda ortalama 3500 TL’ye satılıyor. Diğer yanda Note 8’in de fiyatları açıklandı ve 25 Eylül 2017’den sonra teslim edilecek olan cihazı yaklaşık 5000 TL ön siparişle satın alabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, her iki telefon da kağıt üzerinde birbirine benziyor fakat Note 8’de ekstra lens, daha çok RAM, daha uzun ekran ve S Pen stylus gibi bazı ek özellikler bulunuyor. 4.3

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