Samsung Galaxy J7+ teknik özellikleri

Samsung’un yeni çift kameralı telefonu Galaxy J7+ bugün tanıtıldı. Note 8 duyurusu ile dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli teknoloji devi, atılımlarını sürdürüyor.

Galaxy J7+’da 5.5 inç Full HD 1920x1080p ekran yer alırken, 401 piksel derinlikli Super AMOLED ekran dikkat çekiyor. Eğimli ekranın yanı sıra Sürekli Açık Ekran özelliği de mevvcut. 3000mAh güçlü bir bataryası olan yeni Samsung telefonu, MediaTek MT6757 Helio P20 çipsete ve 4GB RAM’e sahip. Cihazda 32GB dahili depolama alanı yer alırken, microSD kart desteğiyle bunu 256GB’a kadar yükseltmek de mümkün.

Siyah renk seçeneği olan ve metal kasayla karşımıza çıkan Samsung Galaxy J7+ akıllı telefon, 13MP ve 5MP olmak üzere iki arka kameraya sahip. HDR, elle odaklama, panorama, seri çekim ve yüz algılama gibi özellikler yer alırken, 1080p videoları Full HD olarak çekmek de mümkün. 30fps videolar da çekebileceğiniz telefonun ön tarafında ise güçlü bir 13MP lens yer alırken, bunla da panorama selfie fotoğraflar çekmek mümkün.

Parmak izi okuyucu ve 3.5mm kulaklık girişi de yer alan yeni Samsung telefonu, çift hat özelliğine sahipken, aynı zamanda 4.5G de destekliyor. İlerleyen dönemlerde çıkması beklenen, çift kamerası ve çift hattıyla dikkat çeken cihaz Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine sahip.

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