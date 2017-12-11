Samsung Galaxy J7 Prime ultra tasarruf güç modu kapatma

Bir ziyaretçimiz Galaxy J7 Prime modeline yeni sahip olduğunu ve çocuğunun yanlışlıkla ultra güç tasarruf moduna aldığını yazmıştır.

Bu moddan bir türlü çıkamadığı için bizden destek istemiştir.Bizde elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

Artık akıllı telefonlarda ultra tasarruf güç modu ile şarj sürenizi hatırı sayılır derecede uzatabilirsiniz.Tabi bu mod birçok özelliği kısıtladığı için bazı işlemler için devre dışı bırakmanız gerekmektedir.Teknoscrool olarak sizlere bu ultra tasarruf güç modunun nasıl açılıp nasıl kapadığını yazmak istedik.

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

Mevcut uygulamaları sadece temel ve seçili uygulamalar ile sınırlandırır.

Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.

Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.Ana ekranda Uygulamalar → Ayarlar → Pil → Ultra güç tasarrufu modu üzerine dokunun veardından tuşunun üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ultra güç tasarruf modunu devre dışı bırakmak için DAHA FAZLA → Ultra güç tasarrf. dev.dşı brk tuşunun üzerine dokunun.

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