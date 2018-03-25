Samsung Galaxy J7 Prime 2 özellikleri

Samsung’un yeni modeli Galaxy J7 Prime 2 duyuruldu. İlk serisine göre daha donanımlı olan bu modelin teknik özelliklerine bakalım.

İlk serisine 5 inçlik bir ekran tercih edilirken bu sefer 5.5 inçlik oldukça ideal bir ekran seçilmiş. 401 Piksel yoğunluğunda PLS TFT ekranı bulunuyor. Bu modeli 3300 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Bataryanın değiştirlemez olduğunu belirtelim. Performans olarak tatmin edici bir seviyeye çıkartılan Galaxy J7 Prime 2’da 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 3 GB RAM’li Samsung Exynos 7 Octa 7870 chipset bulunuyor. Samsung, bu modelde microSD hafıza kartını eklemiştir. 32 GB’lık dahili depolama hafızası yetmez derseniz kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. 13 megapiksel ön ve arka kamerası bulunuyor. 4.5G olarak CAT 4 desteklemektedir. Radyo özelliği, parmak izi okuyucusu bulunan Galaxy J7 Prime 2 Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair net bilgi bulunmuyor.

Fiyat konusunda da malesef bilgi veremiyoruz. Ama tahmin yürütelim derseniz 1500 TL civarında olacağını düşünüyoruz.

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