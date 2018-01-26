Samsung Galaxy J2 Pro özellikleri kimlere hitap ediyor

Samsung Galaxy J2 Pro teknik özellikleri birçok kişi tarafından merak edilmektedir.Uygun fiyat ile gelebileceği değerlendirilen bu modelin özelliklerine bakalım.

Telefonu elinize aldığınızda 5 inçlik 540×960 (qHD) Pixel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 66.29’dır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2600 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Bataryanın değişebildiğinide hatırlatmak istiyoruz.Samsung Galaxy J2 Pro hızına baktığımızda da Qualcomm Snapdragon 425 yonga seti 1.4 GHz hızına sahip 4 çekirdeklidir.1.5 GB RAM ile orta düzey bir hız sunuyor.16 GB’lık dahili depolama hafızasını 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.J2 Pro’da 8 megapiksel arka ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.4.5G desteği olan Samsung Galaxy J2 Pro Türkiye satış fiyatı belli olduktan sonra almak isteyenler daha net karar verebilecektir.

Bu model kimlere hitap ediyor diye merak ediyorsanız sosyal medya uygulamalarını kullanan, oyun oynamayı çok sevmeyen kişiler rahatlıkla kullanabilir.Kamera performansı yönünden çok büyük beklentiler içine girmemek lazım.Tabi en önemli kriterin fiyatı olduğunu tekrar belirtelim.

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