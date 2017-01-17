Bir takipçimiz bizden Samsung Galaxy J2 Prime özelliklerini değerlendirmemizi istemiştir.Elimizden geldiği kadar bu modelin özelliklerini yazmak istedik.

İlk olarak 5 inçlik gayet ideal bir ekran büyüklüğüne sahip 220 PPI Piksel yoğunluğunda PLS TFT ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı olarak ise yüzde 66.01 oranına sahiptir.Bu modeli ise 2600 mAh’lık bir değiştirebilir batarya desteklemektedir.Değişebilir bir bataryası olması uzun kullanımda bataryanın performans gösteremediği durumda gayet başarılıdır.İşlemci gücü olarak ise 1.4 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli bir yonga seti bulunmaktadır.1.5 GB RAM ile ne hızlı ne çok yavaş bir telefon olduğunu söyleyelim.8 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken, ekstra hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Samsung Galaxy J2 Prime arka kamerası 8 megapiksel ve 5 megapiksel ön kamerası bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Galaxy J2 Prime modelinde radyo var mı diye araştırma yapıyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Görüntülü konuşma özelliğide bulunan Galaxy J2 Prime modeli 799 TL civarlarında satılmaktadır.

Sonuç olarak 4.5G destekleyen bir telefon almak istiyorsanız,sosyal medyayı rahatlıkla kullanmak istiyorsanız incelemeniz gereken bir model olduğunu belirtelim.

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